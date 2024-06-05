Игрок сделал 40 000 попыток, чтобы побить рекорд в Punch-Out, и смог обогнать его на секунду

Среди всего многообразия игр находятся люди, которые отдают предпочтение старой классике. Особенно, если они любят соревноваться за те или иные рекорды скорости. Поэтому мы до сих пор видим энтузиастов, которые пытаются показать лучшие результаты в таких играх как Super Mario, Doom или Punch-Out.

Один из самых популярных рекордов, которых любят достигать игроки, – это скоростное прохождение. Тех, кто этим занимается, называют спидранерами. Они прибегают к различным хитростям, а также сосредотачиваются исключительно на главной цели, игнорируя все вокруг, чтобы победить босса или пройти уровень за минимальное время.

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Новый рекорд

Через 37 лет после выхода игры Mike Tyson's Punch-Out один спидранер с ником Summoning Salt наконец смог победить титульного финального босса игры быстрее, чем это делал кто-либо до него.

Этот игрок уже владеет мировыми рекордами в нескольких категориях этой же игры, включая как полные игровые забеги, так и индивидуальные поединки против самого виртуального Майка Тайсона. Фактически, Summoning Salt удерживает рекорд боя с Тайсоном с 2017 года.

В 2020 году Summoning Salt стал первым человеком, который победил Тайсона менее чем за две минуты и одну секунду, показав время 2:00.97 .

. Ему понадобилось три года, чтобы улучшить это время до 2:00.61 .

. Теперь, еще через семь месяцев спидранер сделал это снова, побив рекорд до 2:00.00.

Как был побит рекорд: видео

В описании этого видео Summoning Salt говорит, что с момента установления рекорда за 2:01 в июле 2020 года, по его подсчетам, он сделал более 40 000 попыток превзойти этот показатель.

Только 9 из этих попыток закончились за 2:00, и эта была самой быстрой сегодня,

– говорит он.

В значительной степени причиной того, что эти рекорды так трудно установить, является то, что эти бои сильно зависят от удачи, а модель прохождения, которую выбрал Summoning Salt, имела лишь один шанс на 6000.

Рекордсмен добавляет, что "этому бою не хватало лишь 3 кадров, чтобы закончиться за 1:59" и может пройти много лет, прежде чем нынешний рекорд будет снова побит.