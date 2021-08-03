Почти получилось: блогер показал, как могут выглядеть джунгли с Far Cry 6 на Unreal Engine 5

Оригинальной работой поделился автор ютуб-канала Pefect Vision. Блогер решил показать, как могут выглядеть джунгли с Far Cry 6 на игровом движке Unreal Engine 5.

В начале мая компания Epic Games представила свой новый игровой движок Unreal Engine 5, а также выложила его в открытый доступ. Понятно, что желающих "поиграться" с этим инструментом нашлось немало, а в сети почти сразу начали появляться интересные работы.

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Понятно, что энтузиасты пока только знакомятся с Unreal Engine 5, а потому о серьезных проектах пока речь не идет. Правда, на самом деле такие работы очень полезны, поскольку благодаря им можно увидеть возможности нового игрового движка. За похожую оригинальную работу взялся и блогер с никнеймом Pefect Vision. На своем ютуб-канале он решил показать концепт джунглей из видеоигры Far Cry 6.

Сразу стоит отметить, что оригинальные джунгли с шестой части пока нельзя увидеть, потому что релиз игры должен состояться только в октябре. Да и в целом видеоигры этой серии выходят на другом игровом движке – Dunia Engine, а потому вряд ли что-то такое можно будет увидеть в новой игре от Ubisoft. Хотя геймерам все равно понравилась работа Pefect Vision, а эта запись уже стала одной из самых популярных на его канале (почти 30 тысяч просмотров).

Энтузиаст использовал в своей работе текстуры высокого разрешения, а также хорошо поработал над освещением. В целом эти джунгли выглядят реалистично, хотя и стоит добавить, что он допустил одну ошибку. Блогер решил добавить еще и эффектный тропический ливень, но не уделил должного внимания этому элементу. Дело в том, что не видно никаких эффектов от этого дождя, например, растения и лужи просто статические. Надеемся, что энтузиаст исправит этот неприятный недостаток, а в будущем поделится уже обновленной версией этих джунглей.

Концепт джунглей с Far Cry 6 на Unreal Engine 5: видео