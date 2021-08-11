Отдал дань уважения: геймер показал, как выглядит игра Bioshock на Unreal Engine 5 – видео

Поклонник серии BioShock поделился оригинальной работой на своем ютуб-канале. Он перенес на игровой движок Unreal Engine 5 локацию с первой части.

Наверное, почти все геймеры знают, что несколько месяцев назад компания Epic Games представила новый игровой движок – Unreal Engine 5. Этот инструмент почти сразу же появился в открытом доступе, поэтому энтузиасты начали с ним активно "знакомиться".

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Одним из таких пользователей стал и главный герой этой истории, который решил взяться за очень интересную работу. Геймер с никнеймом noodlespagoodle захотел перенести на Unreal Engine 5 локацию из первой части BioShock (2007 год), а результатом такой работы поделился на своем ютуб-канале. Стоит отметить, что пользователям сети понравилась такая обновленная версия игры, а эта запись уже собрала более 20 тысяч просмотров и 600 лайков.

В самом видео можно увидеть прогулку главного героя подводным городом, а также его столкновения с некоторыми врагами. Сразу же можно заметить обновленный интерфейс, а также работу энтузиаста с освещением. В целом такая обновленная версия выглядит хорошо, хотя поработать над некоторыми элементами еще можно. Правда, вряд ли главный герой возьмется за что-то подобное. Дело в том, что энтузиаст не планирует полноценно переносить видеоигру на этот игровой движок. Он отметил, что просто хотел отдать дань уважения культовой франшизе.

Напоследок стоит добавить, что noodlespagoodle ранее уже выпускал подобную работу по мотивам BioShock. Дело в том, что еще в 2014 году он перенес похожую локацию на Unreal Engine 4, а эта запись тогда собрала более 800 тысяч просмотров. Поэтому предлагаем вам также ознакомиться и с этой работой.

Видеоигра BioShock на игровом движке Unreal Engine 5: видео

Видеоигра BioShock на игровом движке Unreal Engine 4: видео