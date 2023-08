Сама игра обладает большой графической мощностью, даже по современным стандартам. Старым видеокартам будет очень трудно с ней справиться.

Hogwarts Legacy на видеокарте 10-летней давности

Вся точность графики сразу теряется на графическом процессоре десятилетней давности, который едва способен удовлетворить требования игры даже на самых низких настройках.

Движком, который Avalanche Software использовала при разработке Hogwarts Legacy, был Unreal Engine 4. Поскольку на момент разработки Unreal Engine 5 еще не вышел.

Несмотря на то, что Unreal Engine 4 уже почти десять лет, постоянное обновление Epic в сочетании со продвигающими его дальше студиями позволило ему создать привлекательные визуальные эффекты в Hogwarts Legacy.

Это также означало, что игрокам нужно было отвечать требованиям движка, поскольку более старые графические процессоры стали менее способны отвечать требованиям новых игр, построенных на нем.

GTX 660 был надежным графическим процессором в момент выпуска в 2012 году, но он все еще считался моделью среднего класса. В сочетании с правильными компонентами видеокарта способна была обрабатывать более требовательные игры того времени, как Battlefield 4 или The Lords of the Fallen на высших настройках. Впрочем, она все равно уступала моделям 680 или 690.