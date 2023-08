Сама гра має велику графічну потужність, навіть за сучасними стандартами. Тож старим відеокартам буде дуже важко з нею впоратися.

Hogwarts Legacy на відеокарті 10-річної давності

Уся точність графіки відразу втрачається на графічному процесорі десятирічної давності, який ледь здатен задовольнити вимоги гри навіть на найнижчих налаштуваннях.

Рушієм, який Avalanche Software використовувала під час розробки Hogwarts Legacy, був Unreal Engine 4. Оскільки на момент розробки Unreal Engine 5 ще не вийшов.

Попри те, що Unreal Engine 4 вже майже десять років, постійне оновлення Epic у поєднанні зі студіями, які просувають його далі, дозволило йому створити привабливі візуальні ефекти в Hogwarts Legacy.

Це також означало, що гравцям потрібно було відповідати вимогам рушія, оскільки старіші графічні процесори стали менш здатними відповідати вимогам нових ігор, побудованих на ньому.

GTX 660 був надійним графічним процесором на момент випуску у 2012 році, але він все ще вважався моделлю середнього класу. У поєднанні з правильними компонентами відеокарта здатна була обробляти більш вимогливі ігри того часу, як от Battlefield 4 або The Lords of the Fallen на вищих налаштуваннях. Втім, вона все одно поступалася моделям 680 чи 690.