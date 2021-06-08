Фанатский ремейк: геймер потратил 3 года, чтобы перенести классический шутер на движок Far Cry 5

Энтузиаст и страстный любитель жанра шутеров, провел просто невероятную работу и перенес классическую GoldenEye 007 для Nintendo 64 на игровой движок Far Cry 5. Подробности в материале.

Страстный поклонник серии Far Cry и классического шутера GoldenEye 007 (1997) для Nintendo 64, ютубер Krollywood сумел сделать титанический подвиг, объединив эти две свои страсти в одно целое.

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Воссоздание ретро-игр с помощью новых игровых движков, вроде Dunia из Far Cry 5 – это то, что часто случается, когда вместе с игрой выходят инструменты разработки и редактирования, призванные на то, чтобы фанаты помогли проекту обрасти модификациями и пользовательскими уровнями.

Чаще всего, в конечном итоге такие проекты становятся достаточно элементарными пародиями, которые лишь косвенно напоминают оригинальную игру. В случае с Far Cry 5, правда, редактор уровней игры, позволяет геймерам использовать достаточно мощный инструментарий для осуществления своих креативных замыслов, что, собственно, и помогло ютуберу Krollywood воспроизвести Goldeneye 007 от Rareware с бешеной точностью. Геймер не упустил ни одной детали и кроме стандартных уровней игры даже воспроизвел два бонусные, а в придачу внес в свой "ремейк" еще и все "пасхалки" из оригинала.

Трейлер фанатского ремейка Goldeneye 007



В целом на работу было потрачено более 1400 часов и три года усилий, но результаты, безусловно, того стоят.

Для многих олдскульных геймеров именно Goldeneye 007 была тем "решающим" игровым опытом, который привил им любовь к жанру шутеров. Это был первый консольный FPS, который получил всеобщее признание и успех и, безусловно, и по сей день остается одной из самых известных видеоигр по мотивам фильма. Кропотливая работа ютубера, несомненно, придется по вкусу фанатам, разочарованным отменой работы над официальным ремастером.

Если вы один из тех, кто все еще играет в Far Cry 5, то у вас есть возможность самостоятельно пережить все приключения агента 007. Для этого вам необходимо перейти в аркадный режим, отыскать в списке уровни, созданные пользователем PSN с никнеймом "Perfect-Dark1982 "и загрузить их, и все – вы готовы служить английской королеве и разведке МИ-6.