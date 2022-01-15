Геймер прошел шутер Halo Infinite без единого выстрела: как ему это удалось

Впечатляющим достижением отметился поклонник игры Halo Infinite. Дело в том, что этот энтузиаст смог пройти видеоигру без единого выстрела, а также на максимальной сложности.

Мы уже неоднократно рассказывали о геймерах, которые отличались необычными достижениями в видеоиграх. Некоторые такие игроки используют музыкальные инструменты для управления, а другие – усложняют свои прохождения различными нестандартными правилами.

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Пользователя с никнеймом Simply & Slick можно отнести к последним, а все потому, что он захотел пройти Halo Infinite на максимальной сложности, а также без использования огнестрельного оружия. У главного героя получилось это сделать, а самое интересное, что на такое нестандартное прохождение он потратил всего 4 часа.

Сделать это ему удалось с помощью холодного оружия (мечи и молоты), а также различных трюков. Например, он активно использовал крюк-кошку для того, чтобы бросать во врагов взрывающиеся бочки. Также энтузиаст отметил, что при прохождении использовал и некоторые глитчи, правда, только самые распространенные.

В большинстве ситуаций геймер пробегал мимо оппонентов и старался не вступать с ними в бой. Также Simply & Slick активно использовал разнообразные транспортные средства. Сам он отметил, что сложнее всего было с боссами, а особенно в конце видеоигры. Согласно его подсчетам, примерно 50 смертей произошло во время битв с последними, а всего протагониста убивали около 100 раз.

Добавим, что Simply & Slick поделился на своем ютуб-канале видео, в котором собрал самые интересные моменты из своего прохождения. Пользователям сети эта запись очень понравилась, а в целом она уже собрала почти 50 тысяч просмотров.

Краткий обзор этого прохождения: видео