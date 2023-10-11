Геймер собрал самую забавную коллекцию в игре Starfield: курьезные фото

"Во время длительных межгалактических путешествий важно всегда иметь впрок все необходимое", похоже, именно так подумал один из геймеров Starfield. Впрочем, его интересная коллекция может показаться довольно забавной.

Игрок Starfield поделился своей витриной коллекции туалетной бумаги в игре. Кажется, многие игроки пытались создать удивительные и веселые коллекции, но эта задает очень высокую планку.

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Забавная коллекция в Starfield

Пока большинство игроков получают удовольствие, коллекционируя множество огромных кораблей Starfield, есть некоторые, кто решил сделать совершенно противоположное и сосредоточиться на накоплении неважных предметов, а порой даже расходных материалов.

Игра позволяет игрокам непринужденно наслаждаться простыми задачами и самостоятельно придумывать себе самые разные развлечения. К примеру, коллекционировать туалетную бумагу.

Эта коллекция, которой геймер поделился в социальных сетях, очень порадовала поклонников игры и не только. Кроме самой коллекции, ироническая фотосессия на ее фоне добавила удивительный шарм.

К слову, это уже далеко не первая забавная коллекция в новой игре Starfield. Например, раньше один геймер забил целый трюм своего корабля картофелем. На его борту точно никто не останется голодным.