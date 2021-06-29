2 года в поисках: геймер установил впечатляющее достижение в играх серии Pokemon – фото

Поклонник серии видеоигр Pokemon поделился интересной записью на Reddit. Он смог поймать всех покемонов, а самое интересное, что он сделал это в каждой части.

В первой игре из серии Pokemon, которая вышла в 1996 году, было более 100 покемонов. За все эти годы вышло немало новых частей, а общее количество покемонов уже выросло до показателя в 898 видов. Понятно, что поймать их всех задание непростое, которое под силу только очень настойчивому человеку.

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Именно к таким геймерам можно отнести и главного героя этой истории с никнеймом psychokirby17. Несколько дней назад он поделился очень интересной записью на платформе Reddit. Дело в том, что этот пользователь смог поймать абсолютно всех покемонов, а самое интересное, что сделал он это в каждой игре из этой серии.

На Reddit он опубликовал снимки покедексов (Pokedex), на которых можно увидеть количество покемонов, которое он поймал в каждой отдельной части. Геймер отметил, что поймал всех покемонов сам, а также без помощи различных сторонних программ. На такую своеобразную охоту psychokirby17 потратил последние два года, что действительно впечатляет. В целом он отметил, что сделать это было очень непросто, но повторить нечто такое может каждый.

Стоит отметить, что запись этого настойчивого геймера очень понравилась пользователям сети. Поклонники покемонов поздравили psychokirby17 с этим достижением, а немалое количество фанатов даже отметило, что они планируют повторить нечто подобное. Его пост попал в число самых популярных в этом разделе (за последний месяц), а также уже собрал более 20 тысяч лайков и почти 800 комментариев.

Покедексы пользователя psychokirby17 / Фото Reddit psychokirby17