Геймеры показали, как выглядят запрещенные ремастеры GTA Vice City и GTA San Andreas

Инсайдеры утверждают, что Rockstar Games работает над ремастерами нескольких игр из серии GTA. Правда, не только разработчики занимаются осовремениванием этих культовых игр.

Месяц назад мы рассказывали о весьма спорном решении компании Rockstar Games. Дело в том, что она очень активно начала бороться с популярными фанатскими модификациями для старых игр из серии Grand Theft Auto.

Подробнее Фанатские работы здесь не пройдут: разработчики GTA начали бороться с популярными модификациями

Официальной информации от представителей этой компании не последовало, а потому такой недостаток решили исправить различные инсайдеры. Они утверждают, что Rockstar Games сейчас активно работает над ремастерами сразу трех видеоигр: GTA III, GTA Vice City и GTA San Andreas. Также они добавляют, что таким образом представители компании готовятся к выходу этих обновленных версий (избавляются от конкурентов).

Они запретили немало известных модификаций, а среди таких модов можно даже найти своеобразные ремастеры этих старых игр. Например, моддер с никнеймом MrVicho13 занимался воссозданием GTA San Andreas на базе GTA V, а в целом его работа выглядела действительно красиво. Находилась она на ранней стадии разработки, а также известно, что энтузиаст даже не начинал работать над миссиями.

Фанатский ремастер GTA San Andreas: видео

А вот моддер с никнеймом lunchxbles долгое время работал над воссозданием GTA Vice City на базе GTA V. Его модификация также выглядела хорошо, а вообще он даже успел перенести некоторые миссии из оригинальной версии.

Фанатский ремастер GTA Vice City: видео

К сожалению, сейчас эти модификации запрещены, а загрузить их можно только на тех ресурсах, с которыми Rockstar Games еще не работала. Интересно только, будут ли официальные ремастеры похожи на эти популярные фанатские работы. Наверное, ответ на этот вопрос можно будет дать только тогда, когда состоится соответствующая презентация.