Ответный удар: геймеры "разгромили" ремастеры первых трех частей из серии Final Fantasy

Компания Square Enix решила порадовать поклонников известной серии Final Fantasy. Правда, она допустила одну ошибку, а геймеры сразу же нанесли ответный удар.

Несколько дней назад состоялся релиз ремастеров первых трех частей из популярной серии Final Fantasy. Разработчики действительно хорошо поработали над этими обновленными версиями, правда, они допустили одну роковую ошибку.

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Дело в том, что компания Square Enix решила выпустить эти ремастеры только на PC и мобильные платформы (iOS и Android), то есть версий для консолей нет. Возможно, разработчики даже успели подумать, что поступили правильно, потому что сначала эти обновленные версии получили хорошие отзывы от критиков. Далее их довольно высоко оценили пользователи сервиса Steam: 91% положительных отзывов в первой и третьей части, а во второй – 85%.

А потом все желающие получили возможность оценить эти видеоигры на агрегаторе рецензий Metacritic. Стоит напомнить, что это можно сделать только через два дня после релиза видеоигры. Представители сайта считают, что этого времени должно хватить для того, чтобы полноценно ознакомиться с игрой. Правда, вряд ли в эти ремастеры играли пользователи, которые сейчас "громят" страницы этих игр на сайте Metacritic. Дело в том, что этим занимаются владельцы консолей, которые не имеют возможности сыграть в эти обновленные версии. В целом сейчас в этих ремастеров следующие оценки (максимум 10):

Final Fantasy Pixel Remaster – 4,1 балла

Final Fantasy II Pixel Remaster – 1,8 балла

Final Fantasy III Pixel Remaster – 2,4 балла

Стоит добавить, что ранее представители компании Square Enix отмечали, что ремастеры этих классических игр могут выйти и на консоли, но если будет соответствующий спрос. Наверное, таким образом некоторые поклонники серии Final Fantasy решили показать, что они заинтересованы в релизе обновленных версий на другие платформы. Напоследок стоит отметить, что представители Square Enix пока никак не комментировали эту ситуацию, поэтому, наверное, эта история еще будет иметь свое продолжение.

Трейлер игры Final Fantasy III Pixel Remaster: видео