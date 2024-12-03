Согласно исследованию, среднестатистический геймер посвящает 7,4 часа в неделю игре в видеоигры, но тратит еще больше времени – 8,5 часов – на просмотр видео на игровую тематику, сообщает 24 Канал со ссылкой на Midia Research.

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Эта тенденция особенно заметна среди геймеров, которые играют на ПК и консолях. 24% из них смотрят игровые видео минимум раз в месяц. Среди пользователей с высокими затратами, то есть тех, кто покупает внутриигровой контент, этот процент возрастает до 48%.

Исследование проводилось путем опроса потребителей в 2023 и 2024 годах на рынках США, Великобритании, Австралии, Канады, Германии, Франции, Швеции, Южной Кореи и Бразилии.

Аналитики Midia Research предполагают, что эти результаты свидетельствуют об упущенных возможностях для издателей игр. Сейчас большую часть доходов от игрового видеоконтента – преимущественно путем рекламы – получают сторонние платформы, такие как YouTube и Twitch.

Пришло время для издателей рассматривать внутриигровое видео как нечто большее, чем просто маркетинг. Увлекшись интересом к [такому контенту], компании получат новые потоки доходов (например, от рекламы) и будут стимулировать рост,

– говорит Рис Эллиотт, аналитик Midia Research.

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Аналитики рекомендуют издателям рассмотреть возможность интеграции видеоконтента в собственные экосистемы, чтобы воспользоваться этим растущим интересом.