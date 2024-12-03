Згідно з дослідженням, середньостатистичний геймер присвячує 7,4 години на тиждень грі у відеоігри, але витрачає ще більше часу – 8,5 годин – на перегляд відео на ігрову тематику, повідомляє 24 Канал з посиланням на Midia Research.

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Ця тенденція особливо помітна серед геймерів, які грають на ПК та консолях. 24% з них дивляться ігрові відео щонайменше раз на місяць. Серед користувачів з високими витратами, тобто тих, хто купує внутрішньоігровий контент, цей відсоток зростає до 48%.

Дослідження проводилося шляхом опитування споживачів у 2023 та 2024 роках на ринках США, Великої Британії, Австралії, Канади, Німеччини, Франції, Швеції, Південної Кореї та Бразилії.

Аналітики Midia Research припускають, що ці результати свідчать про втрачені можливості для видавців ігор. Наразі більшу частину доходів від ігрового відеоконтенту – переважно шляхом реклами – отримують сторонні платформи, такі як YouTube та Twitch.

Настав час для видавців розглядати внутрішньоігрове відео як щось більше, ніж просто маркетинг. Захопившись інтересом до [такого контенту], компанії отримають нові потоки доходів (наприклад, від реклами) і стимулюватимуть зростання,

– каже Рис Елліотт, аналітик Midia Research.

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Аналітики рекомендують видавцям розглянути можливість інтеграції відеоконтенту у власні екосистеми, щоб скористатися цим зростаючим інтересом.