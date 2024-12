Напередодні 30-ї річниці дебюту оригінальної PlayStation в Японії компанія Sony випустила двохвилинне відео під назвою Thank You, повідомляє 24 Канал.

А тим часом Ключова постать PlayStation покидає Sony після 31 року роботи

Відео демонструє пам'ятні теми з деяких найбільш знакових ігор PlayStation. Це любов у The Last of Us, сім'я у God of War, дружба та пригоди в Uncharted, честь у Metal Gear Solid, душа у Demon's Souls та мужність у Ghost of Tsushima.

Ролик завершується кивком наполегливості, представленим сценою з передрелізного трейлера готичного екшену Bloodborne від FromSoftware.

Святкове відео PlayStation

Свіжі спекуляції довкола Bloodborn

Шанувальники цієї складної гри були особливо зворушені додаванням гри, оскільки наполегливість є відмінною рисою спільноти Bloodborne. Sony супроводила відео повідомленням:

"За останні три десятиліття ми розділили з вами неймовірну подорож... Дякуємо вам за те, що ви були її частиною – без вас ми б не змогли цього зробити".

Разом з тим фанати Bloodborn підняли нову хвилю спекуляцій про підготовку оновленої версії гри через те, що у відео, начебто, використані кадри з ремастера. Варто зауважити, що наразі ніщо не вказує на те, що Sony може готувати римейк чи ремастер гри, однак фанати не покладають надій.



Момент, який вселив у фанатів гри надію на ремастер / Фото Sony

Оновлення PS 5

Окрім відео, Sony внесла ностальгічні нотки в консоль PS5. Користувачі можуть налаштувати систему так, щоб стартовий екран відображав класичну заставку PS1, PS 2, PS 3, чи PS 4. Загалом до інтерфейсу консолі додано п'ять святкових тем. Серед них стилі, натхненні першими чотирма поколіннями PlayStation, і одна спеціально для ювілею.

Дивіться також Sony заблокували одного з найвідданіших фанатів PlayStation – він володіє рекордом Гіннеса

Однак компанія уточнила, що ці функції є тимчасовими, і це рішення викликало неоднозначну реакцію з боку шанувальників, деякі з яких висловили невдоволення з приводу обмеженої доступності.