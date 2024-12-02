Гравці MFS 2024 можуть стати свідками рідкісної астрономічної події, встановивши дату на 8 квітня і час безпосередньо перед повним сонячним затемненням, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reddit.

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Відкриттям поділився користувач Reddit Junior72, який продемонстрував, як гра відтворює проходження Місяця перед Сонцем, пропонуючи віртуальну репліку цього явища.

Сонячне затемнення в Microsoft Flight Simulator 2024

Хоча подібні симуляції були присутні в Microsoft Flight Simulator 2020, нова версія робить крок далі, відтворюючи візуальні ефекти затемнення на землі.

З космосу гравці можуть спостерігати величезну тінь, яку Місяць відкидає на Північну Америку – регіон, де затемнення було видно в реальному житті.

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Microsoft Flight Simulator 2024 вийшла 19 листопада для ПК (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S та Game Pass. Хоча під час запуску гри виникали технічні проблеми, більшість з них було вирішено, що дозволило гравцям повною мірою насолодитися інноваційними можливостями гри.