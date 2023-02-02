Поклонников серии GTA смело можно сравнивать с известным пушистиком Хатико, ведь те уже очень долго ждут хоть какую-то официальную новость о шестой части франшизы от Rockstar.

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Несмотря на все предыдущие утечки информации, доподлинно неизвестно какой будет будущая игра или каков ее текущий статус разработки.

Правда, насчет последнего у геймеров недавно появилась новая теория.

Дело в том, что несколько поклонников студии исследовали все имеющиеся материалы Grand Theft Auto 6 до крупиц и пришли к выводу, что игра находится на завершающей стадии разработки, а Rockstar сейчас работают над исправлением багов и полированием готового продукта.

Об этом говорится в недавнем посте в твиттере от страницы NEWSLEAKSGTAS, где было опубликовано несколько скриншотов из переписки геймеров, внимательно проанализировавших теги игровых видео, попавших в сеть еще в прошлом году.

Сообщения от инсайдера на одном из форумов / изображения с твиттера

Среди них оказался и небезызвестный инсайдер Tez2, указавший на названия различных сборок игры. Он отметил, что "bankrelease" – это версия, имеющая целью тестирование "завершенного функционала", тогда как сборка "бета" – используется для проверки готовности контента.

Один из пользователей Discord, утверждающий, что работает разработчиком, поддержал теорию и высказал мнение о том, что игра действительно может быть на завершающей стадии "полишинга", а параллельно Rockstar также может готовить официальные трейлеры и просто ждать команду руководства.

Комментарий "разработчика" в дискорде / изображение с твиттера

Конечно, это все лишь предположение, и их не следует воспринимать как доказательство того, что игра скоро выйдет или хотя бы будет анонсирована, но это все равно довольно интересная теория, имеющая право на жизнь.