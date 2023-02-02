Шанувальників серії GTA сміливо можна порівнювати з відомим пухнастиком Хатіко, адже ті уже надзвичайно довго чекають бодай якусь офіційну новину про шосту частину франшизи від Rockstar.

Цікаво Війна в Україні, COVID-19 і теракт 11 вересня – добірка відеоігор, що передбачили майбутнє

Попри усі попередні витоки інформації, достеменно не відомо якою буде майбутня гра чи який її поточний статус розробки.

Щоправда, на рахунок останнього у геймерів нещодавно з'явилася нова теорія.

Річ у тому, що кілька шанувальників студії досліджували усі наявні матеріали Grand Theft Auto 6 до дрібниць і дійшли висновку, що гра перебуває на завершальній стадії розробки, а Rockstar зараз працюють над виправленням багів і поліруванням готового продукту.

Про це йдеться в нещодавньому дописі у твітері від сторінки NEWSLEAKSGTAS, де було опубліковано кілька скриншотів з листування геймерів, які уважно проаналізували теги на ігрових відео, що потрапили в мережу ще минулого року.

Повідомлення від інсайдера на одному з форумів / зображення з твітеру

Серед них опинився й досить відомий інсайдер Tez2, який вказав на назви різних збірок гри. Він зазначив, що "bankrelease" – це версія, яка має на меті тестування "завершеного функціонала", тоді як збірка "бета" – використовується для перевірки "готовності контенту".

Один з користувачів Discord, який стверджує, що працює розробником, підтримав теорію та висловив думку про те, що гра й дійсно може бути на завершальній стадії "полішингу", а паралельно Rockstar також може готувати офіційні трейлери та просто чекати на команду керівництва.

Коментар "розробника" у діскорді / зображення з твітеру

Звичайно, це усе лише припущення, і їх не слід сприймати як доказ того, що гра скоро вийде чи бодай буде анонсована, але це все одно досить цікава теорія, яка має право на життя.