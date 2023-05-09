Вакансии в Rockstar раскрыли состояние разработки GTA VI

Новые списки вакансий в студии Rockstar Games дали геймерам немного информации о разработке долгожданной Grand Theft Auto 6. Детальнее – в материале.

Истоки ранней версии Grand Theft Auto 6 подтвердили догадки фанатов о том, что известная франшиза вернется в Vice City в следующей игре.

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Кроме того, в сети время от времени появляется новая информация о Grand Theft Auto 6: от особенностей геймплея до вероятных звездных гостей.

Хотя Rockstar Games и Take-Two бережно удаляют из сети все, что может помешать разработке игры, новые списки вакансий студии разработчиков, похоже, дали фанатам представление о том, на каком этапе разработки находится долгожданный проект.

Итак, согласно информации на сайте Rockstar, студия ищет режиссера озвучки для GTA 6 на полный рабочий день, что свидетельствует о том, что основная история и сценарий игры могут быть завершены и утверждены.

Также условием вакансии является то, чтобы работник немедленно приступил к работе в офисе Rockstar в Нью-Йорке, а это свидетельствует о том, что запись озвучки для игры начнется совсем скоро.

Кроме этого разработчики также ищут специалиста по "scan capture". Этот работник будет заниматься сканированием и переносом в игру внешности актеров, что еще раз подтверждает, что Grand Theft Auto 6 может быть в достаточно продвинутом цикле разработки.

Эта информация, безусловно, является хорошим знаком для поклонников GTA и может свидетельствовать, что до конца 2023 года мы все же получим такой долгожданный анонс.