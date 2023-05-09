Витоки ранньої версії Grand Theft Auto 6 підтвердили здогадки фанатів про те, що відома франшиза повернеться у Vice City у наступній грі.

Важливо PIN-UP Foundation запустив гуманітарний проєкт LINE-UP для швидкої допомоги українцям

Крім того, у мережі час від часу зринає нова інформація про Grand Theft Auto 6: від особливостей геймплею до ймовірних зіркових гостей.

Хоча Rockstar Games та Take-Two дбайливо видаляють з мережі усе, що може зашкодити розробці гри, нові списки вакансій студії розробників, схоже, дали фанатам уявлення про те, на якому етапі розробки перебуває довгоочікуваний проєкт.

Отож, згідно з інформацією на сайті Rockstar, наразі студія шукає режисера озвучення для GTA 6 на повний робочий день, що свідчить про те, що основна історія та сценарій гри можуть бути повністю завершені та затверджені.

Також умовою вакансії є те, щоб найнятий працівник негайно узявся до роботи в офісі Rockstar у Нью-Йорку, а це свідчить про те, що запис озвучки для гри розпочнеться зовсім незабаром.

Окрім цього розробники також шукають фахівця зі "scan capture". Цей спеціаліст займатиметься скануванням та перенесенням в гру зовнішності акторів, що знову підтверджує, що Grand Theft Auto 6 може бути в досить просунутому циклі розробки.

Ця інформація безперечно є гарним знаком для шанувальників GTA та може свідчити, що до кінця 2023 року ми все ж отримаємо такий довгоочікуваний анонс.