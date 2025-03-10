Геймплей нового Battlefield слили в сеть и игра выглядит очень хорошо

В пятницу, 7 марта, состоялось первое закрытое тестирование следующей части серии военных шутеров Battlefield. Как и предсказывал инсайдер Том Хендерсон, утечки из тестирования не заставили себя долго ждать.

Несмотря на строгий запрет записи и стриминга для участников теста, проходившего в рамках программы Battlefield Labs, некоторые игроки нарушили правила и выложили отрывки геймплея в сеть, сообщает 24 Канал.

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После завершения тестирования Battlefield социальные сети и форум Reddit наполнились кадрами из игры, в частности пятиминутным видео, а также короткими отрывками: 45-секундным фрагментом с бегом по карте и убийством врага, 14-секундным видео с ездой на танке и еще одним коротким роликом, демонстрирующим систему разрушения.

Недавно также стало известно, что разработчики Battlefield 6 вдохновились фильмом Кристофера Нолана для создания одной из карт, которая будет похожа на последнюю сцену из "Тенет".

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Кроме того, один из пользователей Twitch под псевдонимом anto_merguezz успел запустить прямую трансляцию тестовой версии нового Battlefield. Однако трансляция длилась недолго, а запись так и не сохранилась.