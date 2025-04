Sucker Punch поделилась подробностями Ghost of Yotei: в игре будет неклассическая кампания и свобода действий

Студия Sucker Punch поделилась новыми подробностями о Ghost of Yotei, в частности об особенностях неклассической кампании будущей игры, свободе действий, которая ждет игроков, и другими интересными моментами.

Креативные директора проекта Нейт Фокс и Джейсон Корнелл в разговоре с японским изданием Famitsu раскрыли ключевые темы Ghost of Yotei, информирует 24 Канал. По словам Фокса, главной темой игры является месть: главная героиня по имени Ацу пережила в детстве тяжелую травму и отправляется в путешествие, чтобы отомстить.

Смотрите также Clair Obscur: Expedition 33 разошлась миллионным тиражом за три дня после релиза

В игре игрокам предстоит выследить и уничтожить группу воинов под названием Yotei Six, которые сеют смерть и разрушения по всей Японии. Прогресс будет отображаться на поясе героини, где будут указаны имена врагов, которых она преследует.

Эти элементы сюжета ранее были отображены в сюжетном трейлере Ghost of Yotei, который также раскрыл дату выхода игры.

Фокс и Корнелл лично посетили Хоккайдо – регион, где разворачиваются события игры, – чтобы провести исследования.

Мы получили помощь от различных консультантов в изображении айнов и культуры айнов того времени,

– отметил Фокс.

Корнелл добавил, что также изучал народные ремесла и посещал музеи, а в горах вместе с местными жителями собирал дикие овощи.

Игроки смогут самостоятельно выбирать последовательность охоты на членов Yotei Six, что обеспечит значительную свободу действий. В игре также появится новое оружие для ближнего боя. Авторы вдохновлялись как японским кинематографом, так и западными драмами.

Что касается открытого мира, Ghost of Yotei имеет самый высокий уровень свободы и самую большую карту среди всех наших игр,

– заявил Фокс.

Ghost of Yotei выйдет на PS5 2 октября 2025 года. Фанаты также смогут приобрести коллекционное издание Ghost of Yotei. В набор войдут все бонусы за предварительный заказ, игровые предметы с Digital Deluxe Edition, цифровая копия игры и реплика маски Призрака Ацу, выполнена в том же масштабе, что и маска Джина из коллекционного издания Ghost of Tsushima.