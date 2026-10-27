Успех не спас от сокращений – разработчики Ghost of Yotei теряют работу

Известная американская студия Sucker Punch Productions столкнулась с волной сокращений персонала. Компанию покинут около 11% сотрудников.

Студия Sucker Punch увольняет сотрудников, несмотря на рекордные продажи Ghost of Yotei, сообщает Aftermath.

Масштабы сокращений и причины решения

Компанию вынуждены покинуть 26 сотрудников, что составляет около 11% всего штата.

До принятия этого решения в команде работали около 229 специалистов, поэтому увольнения затронули значительную часть коллектива. Руководство разослало сотрудникам внутреннее электронное письмо, в котором объяснило такие шаги вызовами на современном игровом рынке и переоценкой потребностей для производства следующего проекта.

В своем обращении к подчиненным руководители компании также заверили, что решение далось им нелегко, а коллеги, подпадающие под сокращение, получат необходимую поддержку.

Ситуация выглядит особенно парадоксально на фоне коммерческих успехов самурайского экшена Ghost of Yotei, релиз которого состоялся год назад на консоли PlayStation 5.

Трейлер проекта: смотрите видео

Игра сразу получила высокие оценки от критиков и поклонников.

За это время проект продался тиражом более 5,4 миллиона копий, став самой продаваемой игрой Sony за прошлый год, отмечает IGN. А всего три недели назад состоялся выпуск версии Complete Edition.

Тем не менее, даже стабильный статус и коммерческие рекорды больше не гарантируют сохранность рабочих мест в высокобюджетном сегменте игровой индустрии.

Аналитики и профильные журналисты связывают это со стремительным ростом бюджетов на разработку и общей перестройкой рынка и отмечают, что никто не может чувствовать себя в безопасности.