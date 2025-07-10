Лето с Favbet: главные акционные предложения сезона для игроков и болельщиков

В разгар спортивного и игрового сезона платформа Favbet предлагает игрокам и болельщикам несколько форматов летних активностей – от спортивных турниров до слот-марафонов. Пользователи имеют возможность соревноваться за бонусы, призы и бесплатные вращения, выполняя условия участия в соответствующих турнирах и челленджах.

Все акции уже доступны на сайте и приложениях Favbet под Android и iOS, информирует 24 Канал со ссылкой на компанию.

Читайте также Ведущие ІТ-компании объединились для создания AI-экосистемы в Украине

Хардкорный теннис

Период проведения: 25 июня – 13 июля 2025 года

Favbet отмечает один из важнейших теннисных турниров года Уимблдон акцией с призовым фондом 400 000 гривен и бонусных предложений в виде "Страховки ставки". Участники, которые делают выигрышные ставки на матчи турнира (от 150 гривен с коэффициентами от 1.5 для ординара или от 3.5 для экспресса), получают баллы и шанс попасть в список победителей.

Каждые 150 гривен = 1 балл. Акция проходит в два этап со своими уникальными розыгрышами призов и обновленной таблицей лидеров. Минимальный порог для участия в распределении вознаграждений – 5 баллов. Чем больше баллов, тем реальнее перспективы оказаться среди победителей.

Игра Богов

Период проведения: 11 июня - 13 июля 2025 года

В рамках Клубного чемпионата мира по футболу на Favbet действует акция с призовым фондом 1 000 000 гривен. Чтобы принять участие, нужно делать выигрышные ставки от 200 гривен на футбольные события турнира.

За каждую ставку в разделе "Спорт" пользователь получает 1 балл, а в разделе "LIVE" – 3 балла. Чем больше баллов, тем выше шансы попасть в список победителей.

К слову, акция разделена на два этапа (11 – 27 июня и 28 июня – 13 июля), в каждом из которых будет определен топ-200 участников по количеству баллов. Именно они получат призы. при этом учитываются только ставки с коэффициентом от 1.5, без применения бонусов и возвратов.

Божественная битва

Период проведения: 11 июня - 13 июля 2025 года

В рамках того же "Клубного чемпионата мира" проводится еще одна акция – "Божественная битва", где надо угадывать точный счет матчей.

Каждый прогноз должен быть подтвержден ставкой от 200 гривен (ординар, коэффициент от 1.5), За каждый угаданный результат начисляется бонус.

Акция разбита на 7 этапов, в том числе плей-офф и финал. Результаты прогнозов фиксируются в личном кабинете пользователя, где также отображается прогресс и возможный размер бонуса в зависимости от количества точных результатов.

Летние дропы эндорфинов

Период проведения: 16 июня - 31 августа 2025 года

Это сезонная акция от провайдера Endorphina в разделе казино на платформе Favbet с впечатляющим призовым фондом в 6 000 000 гривен и 60 000 фриспинов. Призы начисляются случайным образом в формате Prize Drop (при условии ставок в специально отобранных играх).

Ставка от 5 гривен может активировать случайный денежный бонус или бесплатные вращения. Акция не предусматривает сложной системы баллов. Участие автоматическое, достаточно просто играть в акционные слоты. Победители обновляются после каждого выигранного приза.



"Желаем успеха в летних акциях Favbet! И напоминаем, что азартные игры – форма развлечения, которая должна оставаться под вашим контролем. Планируйте свой бюджет и не забывайте об ответственном отношении", – отмечают в компании.