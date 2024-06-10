Квиддич, STALKER, Fable, Dragon Age и куча другого: главные трейлеры и анонсы Summer Game Fest

Summer Game Fest 2024 закончился и мы получили огромное количество крутых анонсов. Собрали самые интересные и ожидаемые проекты, которые выйдут в ближайшие месяцы и годы.

Life is Strange: Double Exposure

Одним из самых неожиданных анонсов стала следующая Life is Strange, первая часть которой мгновенно стала культовой в 2015 году и полюбилась миллионам игроков по всему миру. Во время презентации Xbox Showcase издатель Square Enix и разработчик Deck Nine Games объявили о продолжении, которое расскажет совершенно новую историю, но впервые вернет нам главную героиню оригинальной игры Макс Колфилд, которая умеет поворачивать время вспять.

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По словам Square Enix, Double Exposure – это детектив о сверхъестественных убийствах, который понравится как новичкам, так и игрокам, знакомым с франшизой. Игра рассказывает историю Макс Колфилд – которая фотографирует для престижного Каледонского университета. Она "находит свою ближайшую новую подругу, Сафи, мертвой в снегу. Убитой. Чтобы спасти ее, Макс пытается отмотать время назад – способность, которой она не пользовалась годами. Взамен Макс открывает путь к параллельной временной линии, где Сафи все еще жива, и все еще в опасности! Макс понимает, что убийца вскоре нанесет новый удар – в обеих версиях реальности".

Макс может перемещаться между двумя параллельными временными линиями, чтобы раскрыть и предотвратить то самое убийство, а также другие преступления неизвестного антагониста.

Смотрите трейлер Life is Strange: Double Exposure: видео

Более подробная информация об игре будет раскрыта во время прямого эфира 13 июня на YouTube-канале Life is Strange.

Проект выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S 29 октября.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

Студия GSC Game World выпустила трейлер под названием "Время возможностей" на украинском языке, добавив субтитры для англоязычной аудитории, а на экране можно увидеть надпись "Сделано в Украине".

Сердце Чернобыля – одна из самых ожидаемых игр во всем мире на данный момент. Релиз запланирован на 5 сентября для ПК и Xbox серий S/X. Для подписчиков Game Pass игра будет доступна уже в первый день. Трехмесячная эксклюзивность, подписанная с Microsoft, означает, что пользователям PlayStation 5 придется ждать как минимум до 5 декабря.

Ролик полон новых локаций, реального геймплея, взаимодействия с персонажами, катсцен, встреч с мутантами, демонстрации аномалий и ряда других особенностей. Игроки также заметят Центры, где можно отдохнуть и подготовиться к следующей миссии.

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: видео

Fable

Новый трейлер Fable позволяет впервые по-настоящему взглянуть на игровой процесс спустя много лет после анонса проекта.

Видео демонстрирует более кинематографическое направление, чем предыдущие части серии. Это еще больше подчеркивается удивительными визуальными эффектами и плотностью города Бауэрстоун. В трейлере также показано несколько коротких боевых сцен, которые, несмотря на свою короткую продолжительность, выглядят довольно хорошо.

Смотрите трейлер Fable: видео

В ролике Хамфри, когда-то один из лучших Героев, размышляет над тем, что значит быть Героем. Он вынужден уйти в отставку, когда таинственная фигура из его прошлого угрожает самому существованию Туманного Альбиона.

Fable выйдет на ПК, Xbox Series X и Xbox Series S где-то в 2025 году. Она также будет доступна с первого дня как часть библиотеки Xbox Game Pass.

Dragon Age: The Veilguard

Следующая часть Dragon Age изменила свое название с Dreadwolf на Veilguard и также получила официальный трейлер накануне демонстрации игрового процесса. Видео позволяет впервые взглянуть на семерых компаньонов игры, которые будут иметь уникальные истории.

Новый трейлер Dragon Age: The Veilguard: видео

"Соберите команду из семи товарищей, каждый из которых имеет насыщенную жизнь и глубокую предысторию. Это персонажи, с которыми можно подружиться и даже влюбиться. Среди них есть убийца, некромант и детектив, каждый из которых принесет в бой свой собственный опыт и уникальные способности", – говорится в описании.

Вот, кто входит в команду:

Хардинг: Разведчик.

Неве: Детектив.

Эмрих: Некромант.

Тааш: Охотник на драконов.

Даврин: Надзиратель.

Беллара: Прыгун через занавес.

Луканис: Убийца магов.

К счастью, Dragon Age: The Veilguard будет не единственным взглядом на будущую ролевую игру от BioWare, который мы получим на этой неделе, ведь уже завтра на YouTube появится более 15 минут геймплея.

Dragon Age: The Veilguard выходит на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S позже в этом году.

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Doom: The Dark Ages

За последние несколько недель появились слухи о том, что выход следующей части серии Doom неизбежен, а теперь на Xbox Games Showcase компании Microsoft и id Software представили игру Doom: The Dark Ages.

Как намекает название, Doom: The Dark Ages имеет полностью фэнтезийный подход, вдохновленный средневековьем. Кажется, что мы играем за новую версию Doomslayer, или, по крайней мере, за одного из них, одетого в средневековые доспехи.

Похоже, что одной из главных новых механик теперь является щит с бензопилой, который можно использовать для блокировки вражеских атак, а также для того, чтобы разрубить демонов на куски. Мы также увидим оружие, которое использует черепа как боеприпасы, крепление для дракона, гигантского средневекового меча и многое другое.

Первый трейлер Doom: Темные века вы можете посмотреть ниже: видео

Doom: The Dark Ages выходит на ПК, Xbox Series X/S и PS5 где-то в 2025 году.

Starfield представляет новый контент

Во время выставки Xbox Game Showcase 2024 Bethesda Game Studios представила первый трейлер сюжетного дополнения Shattered Space.

В городе Дазра на скрытой родной планете Дома Ва'Руун проснулась таинственная сила. Расследуйте страшную космическую угрозу, исследуйте новую планету и найдите уникальное оружие, скафандры и снаряжение в этом совершенно новом приключении,

– говорится в описании.

Кроме того, разработчики также сообщили, что с другим обновлением, которое вышло вчера, появится новый контент: локации, снаряжение и награды.

Кроме того, как уже ходили слухи, Starfield Creations (модификации) от Bethesda и от создателей сообщества появятся в свободном доступе, а также будет выпущен набор модификаций.

Точной даты выхода Shattered Space еще нет, но игра выйдет в этом году на ПК и Xbox серии S/X.

Indiana Jones and the Great Circle

В начале этого года Xbox наконец-то дала нам возможность впервые взглянуть на "Индиану Джонса и Большой круг", новый приключенческий экшн от первого лица, создаваемый разработчиком Wolfenstein под пристальным оком продюсера Тодда Говарда. Первый трейлер, безусловно, вызвал бурные обсуждения и доставил немало разгадок и хитростей, которыми известна серия, но, конечно же, фанаты хотели большего.

На выставке Xbox Games Showcase мы получили новый трейлер "Индиана Джонс и Большой круг", который в значительной степени сосредоточен на сцене, происходящей в Гималаях. Похоже, что "Большой круг" получил небольшое визуальное обновление с момента выхода первого трейлера – в частности, анимация лица, которую несколько критиковали во время презентации игры, выглядит лучше.

В общем, сцена выглядит так, будто ее выдернули прямо из одного из фильмов, хотя она довольно длинная и без всякой интерактивности. Трейлер заканчивается большим количеством стрельбы, кулачных боев и других игровых действий.

Ознакомьтесь с последним трейлером Indiana Jones and the Great Circle ниже: видео

Harry Potter: Quidditch Champions

Будущая игра во вселенной Гарри Поттера позволит игрокам принять участие в магической спортивной игре квиддич. Это явно понравится многим фанатам франшизы, поскольку в Hogwarts Legacy от Avalanche Software мы не получили соответствующего функционала, что стало объектом критики со стороны игроков.

В отличие от Hogwarts Legacy, здесь мы будем играть за персонажей книг Джоан Роулинг, а события будут происходить во время обучения главной троицы магического мира в Хогвартсе.

Harry Potter: Quidditch Champions: трейлер

Честно говоря, пока игра выглядит несколько странно. Например, можно легко увидеть огрехи графики, в частности пиксельность и общую "мультяшность". Возможно, это является фишкой проекта, а возможно это поправят к релизу, который состоится 3 сентября для платформ PC, Xbox, PlayStation и Switch.

Kingdom Come: Deliverance II

Следующая игра в серии Kingdom Come: Deliverance от Warhorse, похоже, принесет много жестокого экшена. Она выйдет на ПК, Xbox Series X|S и PS5 в 2024 году.

Смотрите трейлер Kingdom Come: Deliverance II: видео

Clair Obscur: Expedition 33

Xbox Game Showcase 2024 не имела много сюрпризов (в основном из-за предыдущих утечек и слухов), но Clair Obscur: Expedition 33 была, пожалуй, лучшим из них Эта игра на Unreal Engine 5 выглядит фантастически как с графической, так и с художественной точки зрения. Действие игры разворачивается в мире, вдохновленном Прекрасной французской эпохой, и происходит в Люмьере, что является очевидным намеком на Париж. Однако, это очень во многом фантастическое место. Здесь существо по имени Paintress просыпается раз в год и рисует на монолите проклятое число. После этого все, кто достигает этого возраста, просто исчезают в дыму.

Таким образом, название является отсылкой к экспедиции, организованной 33-летними – теми, кто должны исчезнуть следующими. Игроки станут на место Гюстава, старательного инженера, который надеется изменить будущее для своих учеников и всех детей Люмьера. К нему присоединятся различные компаньоны, ведь это ролевая игра.

Маэль – приемная сестра Гюстава, сирота, которая не очень доверяет другим и никогда не чувствовала себя в Люмьере по-настоящему дома. Экспедиция позволяет ей выйти за пределы города. Луна, ученая и колдунья, стремится продолжить дело своих родителей и найти способ разгадать тайну Пейнтресс, чтобы освободить людей Люмьера. Наконец, Сцил – фермер, ставший учителем, имеет довольно фаталистический взгляд на экспедицию: они или успеют, или не успеют.

Трейлер Clair Obscur: Expedition 33: видео

"Clair Obscur: Экспедиция 33" – это пошаговая JRPG. Однако французский разработчик Sandfall Interactive стремится внести серьезные инновации в типичные для жанра бои, добавив элементы реального времени, такие как уклонение, парирование и контратака в реальном времени, цепные комбо путем освоения ритмов атаки и нацеливания на слабые места врага с помощью системы свободного прицеливания.

"Clair Obscur: Экспедиция 33" запланирована на 2025 год на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X. В первый же день она будет добавлена в библиотеку Game Pass.