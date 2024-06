Когда выйдет The Last of Us 2 на ПК

По словам источника, игру не стоит ждать раньше 2025 года. Она вроде бы будет приурочена к выходу второго сезона сериала "Последние из нас" на HBO.

Смотрите также Это рекорд: кто-то заплатил более миллиона долларов за эксклюзивный скин для Counter-Strike

Игра The Last of Us 2 впервые вышла на PlayStation 4 в июне 2020 года, а в январе 2024 года - на PlayStation 5 в виде ремастера. ПК-версия The Last of Us 2 не станет неожиданностью, ведь Sony уже выпустила первую часть игры на ПК, а слухи о портировании второй главы этой истории ходят уже давно.

Стратегия компании заключается в том, чтобы выпускать свои большие однопользовательские игры сначала на консолях PlayStation, а уже потом на ПК. The Last of Us вышла на ПК в марте 2023 года. Возможно, The Last of Us 2 выйдет на ПК в марте 2025 года.

Sony еще не комментировала эти слухи.

Если все произойдет именно так, что это имеет смысл, ведь недавний успех сериала Fallout лишний раз подтвердил, что сериалы и кино способны ощутимо влиять на популярность первоисточника, по которому они сняты. Таким образом, Naughty Dog может получить огромное количество дополнительных покупок от пользователей ПК, которые посмотрят сериал и захотят сыграть в игру.

Интересно, что дата второго сезона сериала еще не объявлялась. Все, что мы знаем, это лишь слухи о релизе в 2025 году. Первая серия первого сезона вышла в январе 2023 года. Таким образом между сезонами пройдет более двух лет.

Смотрите трейлер The Last of Us 2: видео