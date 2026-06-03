"Выглядит, как дерьмо", – создатель оригинальных God of War разнес анонс новой части серии Laufey

Отец легендарной франшизы видеоигр God of War жестко раскритиковал анонс новой God of War: Laufey. Что именно не понравилось ветерану индустрии – узнайте в материале.

2 июня состоялась очередная презентация PlayStation State of Play, где геймерам впервые показали анонс новой части God of War с подзаголовком Laufey, информирует 24 Канал.

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Что за God of War: Laufey?

Слухи о продолжении культовой саги от Sony Santa Monica ходили уже давно.

И вот геймеры наконец-то смогли впервые увидеть God of War: Laufey. Разработчики оказались на удивление щедрыми и опубликовали почти 20 минут игрового процесса будущей новинки, приправив видео подробностями сюжета.

Итак, игрокам предстоит взять под контроль возлюбленную Кратоса – Фей. События игры развернутся после ее смерти и расскажут о том, как жена "Призрака Спарты" окажется в потустороннем мире, где боги из разных мифологий борются за власть.

Развернутый трейлер игры: смотрите видео

Реакция фанатов серии на новый анонс пока неоднозначна и весьма осторожна.

Однако, не подбирал слов для комментариев создатель оригинальной серии God of War – Дэвид Джаффе.

Что об анонсе думает Дэвид Джаффе?

Хотя ветеран индустрии не имеет никакого отношения к современным играм франшизы, именно его проекты в свое время дали жизнь Кратосу, который, конечно, существенно изменился под руководством нового руководителя серии Кори Балрога.

Джаффе и до этого не слишком лестно отзывался о "перезапуске", несколько критикуя его за то, что из грозного Бога сделали обычного отца.

Ожидаемо не понравился ему и анонс God of War: Laufey, но на этот раз Дэвид впал в настоящую ярость.

Выглядит, как дерьмо... Мне это напоминает Forspoken. Выглядит так скучно, без вдохновения. Это мертвечина. Эта игра не будет иметь успеха,

– заявил Джаффе.

Реакция Джаффе на анонс Laufrey: смотрите видео

David Jaffe, creator of God of War, reacted to the reveal of GOW: Laufey:



“That looks like shit… It reminds me of Forspoken. It looks so uninspired, dull. It’s dead. That game is not going to do well.” pic.twitter.com/fWNYXoJFKJ — GameVerse (@TheGameVerse) June 3, 2026

Джаффе утверждает, что предыдущие игры имели успех, поскольку все еще напоминали того самого Кратоса из зародышей God of War, имели греческую мифологию и жестокое насилие.

Новый же продукт совсем не напоминает создателю оригинала, созданный им самим мир.

Это не God of War, я не знаю, что это за чертовщина? Это как какой-то фэнтезийный роман. Если бы они убрали God of War из названия, и вы не знали истории God of War, и не было бы Кратоса, это была бы просто история об этой богине, которая умирает,

– резюмировал Дэвид.

Наконец он заявил, что поиграет в проект на стриме только ради зрителей, поскольку сам не имеет никакого интереса во "вторичной" игре, которая максимально напоминает провальную Forspoken.