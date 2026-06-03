"Выглядит, как дерьмо", – создатель оригинальных God of War разнес анонс новой части серии Laufey
Отец легендарной франшизы видеоигр God of War жестко раскритиковал анонс новой God of War: Laufey. Что именно не понравилось ветерану индустрии – узнайте в материале.
2 июня состоялась очередная презентация PlayStation State of Play, где геймерам впервые показали анонс новой части God of War с подзаголовком Laufey, информирует 24 Канал.
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Что за God of War: Laufey?
Слухи о продолжении культовой саги от Sony Santa Monica ходили уже давно.
И вот геймеры наконец-то смогли впервые увидеть God of War: Laufey. Разработчики оказались на удивление щедрыми и опубликовали почти 20 минут игрового процесса будущей новинки, приправив видео подробностями сюжета.
Итак, игрокам предстоит взять под контроль возлюбленную Кратоса – Фей. События игры развернутся после ее смерти и расскажут о том, как жена "Призрака Спарты" окажется в потустороннем мире, где боги из разных мифологий борются за власть.
Развернутый трейлер игры: смотрите видео
Реакция фанатов серии на новый анонс пока неоднозначна и весьма осторожна.
Однако, не подбирал слов для комментариев создатель оригинальной серии God of War – Дэвид Джаффе.
Что об анонсе думает Дэвид Джаффе?
Хотя ветеран индустрии не имеет никакого отношения к современным играм франшизы, именно его проекты в свое время дали жизнь Кратосу, который, конечно, существенно изменился под руководством нового руководителя серии Кори Балрога.
Джаффе и до этого не слишком лестно отзывался о "перезапуске", несколько критикуя его за то, что из грозного Бога сделали обычного отца.
Ожидаемо не понравился ему и анонс God of War: Laufey, но на этот раз Дэвид впал в настоящую ярость.
Выглядит, как дерьмо... Мне это напоминает Forspoken. Выглядит так скучно, без вдохновения. Это мертвечина. Эта игра не будет иметь успеха,
– заявил Джаффе.
Реакция Джаффе на анонс Laufrey: смотрите видео
Джаффе утверждает, что предыдущие игры имели успех, поскольку все еще напоминали того самого Кратоса из зародышей God of War, имели греческую мифологию и жестокое насилие.
Новый же продукт совсем не напоминает создателю оригинала, созданный им самим мир.
Это не God of War, я не знаю, что это за чертовщина? Это как какой-то фэнтезийный роман. Если бы они убрали God of War из названия, и вы не знали истории God of War, и не было бы Кратоса, это была бы просто история об этой богине, которая умирает,
– резюмировал Дэвид.
Наконец он заявил, что поиграет в проект на стриме только ради зрителей, поскольку сам не имеет никакого интереса во "вторичной" игре, которая максимально напоминает провальную Forspoken.