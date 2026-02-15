"Кто, черт побери, это утвердил?", – создатель оригинальных God of War разгромил новую игру серии

Отец оригинальной франшизы God of War Дэвид Джаффе беспощадно раскритиковал новую игру Santa Monica Studios. Что не понравилось легендарному разработчику – читайте в материале.

God of War: Sons of Sparta нельзя назвать весьма успешным проектом, а создатель оригинальной трилогии и вовсе разозлен фактом существования игры, информирует The Gamer.

Джаффе назвал новую God of War "дерьмом"?

PlayStation State of Play осчастливила фанатов "Бога войны" не только новостью о подготовке ремейков первых трех видеоигр серии, но и выходом спин-офф приквела в жанре "метроидвании" с подзаголовком Sons of Sparta.

Проект рассказывает историю становления молодого Кратоса, до того как он стал брутальным бородатым божеством, которого так полюбили геймеры.

Трейлер игры: смотрите видео

Именно это изрядно разозлило Дэвида Джаффе – создателя оригинальной трилогии.

На своем YouTube канале он выложил "обзор" на игру, хотя сыграл всего лишь час и не планирует к ней возвращаться.

Превью к видео сразу демонстрирует отношение ветерана геймдева к проекту, поскольку содержит красноречивую фразу "Total crap!" (Полное дерьмо!).

Обзор от создателя франшизы: смотрите видео

Джаффе признал, что всегда хотел увидеть качественную 2D-игру во франшизе, но Sons of Sparta разочаровала его целиком и полностью.

Помимо "слабой" игры актеров озвучки, новый проект Santa Monica Studios продолжает "гуманизацию" Кратоса, которая раздражает Джаффе еще со времен перезапуска серии.

Дэвид заявил, что ему не нравится игра, и он не может ее рекомендовать, поскольку это вообще "не God of War". Разработчик удивляется "кто вообще хочет играть за молодого Кратоса", который является просто "обычным ребенком".

В дополнение, Джаффе раскритиковал "стиль" Sons of Sparta, заявив, что она должна была быть куда более кровавой и более похожей на игры Blasmopheus или Slain: Back from Hell. В общем он даже не понимает кто в Sony принял решение утвердить этот проект в таком виде.

Выглядит так, что с этим мнением согласны и многие геймеры, ведь средняя оценка игры на портале metacritic составляет лишь 7.4 з 10.

