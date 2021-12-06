Год работы: игроки The Sims 4 поразили сеть чрезвычайно точной копией Версальского дворца

Игрок в Sims 4 устал строить элементарные дома и решил создать копию Версальского дворца. На реализацию этого очень сложного проекта геймеру и его товарищам понадобился целый год. Удивительный результат – в материале.

Многим поклонникам серии The Sims в проекте больше всего нравится как раз возможность создавать собственный дизайн домов, продуманный до мельчайших деталей. Пользовательские модификации, которым буквально нет конца, позволяют геймерам полностью реализовать творческие замыслы и те часто воспроизводят в игре такие вещи, как известные исторические места или даже локации с видеоигр, вроде The Witcher.

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Пользователь Reddit под ником tealcam недавно поделился удивительно кропотливой работой: своей версией Версальского дворца вблизи Парижа. Спроектированный Людовиком XIV, Версаль славится своим великолепием и сложностью дизайна.

Именно поэтому создание виртуальной копии заняло у геймера и его команды более года, и это огромное количество усилий заметно на многочисленных скриншотах, ведь каждая комната от Зеркального зала и до королевских спален невероятно детализирована, начиная с покрытия, заканчивая отделкой потолка. Экстерьер здания столь же поразителен, сколь и в реальности и идеально передает огромные размеры и царское величие дворца.

Некоторые из комнат, воспроизведенных геймерами / изображение rococo4thesims.tumblr.com

Интересно, что для реализации замысла энтузиастам пришлось провести целое исследование истории дворца и искать разнообразные редкие фото комнат. К тому же для получения такого результата геймеры использовали более 50 модификаций для Sims 4, чтобы их дизайн в конце концов "ожил".

После завершения работы над внутренней частью Версальского дворца в планах игроков воспроизведение знаменитых садов, его окружающих. Мы уверены, что результат будет столь же детальным и невероятным, как и сам дворец.