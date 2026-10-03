Заберите навсегда – на ПК бесплатно раздают необычную стратегию о Диком Западе

Магазин GOG подготовил приятный подарок для всех любителей компьютерных игр. Игроки могут бесплатно взять в свою коллекцию необычную стратегию о поездах Bounty Train.

На платформе Good Old Games бесплатно раздают популярную экономическую стратегию, сообщает 24 Канал.

Управление поездом на Диком Западе

Главной героиней этой раздачи стала игра Bounty Train, которая сочетает в себе элементы стратегии, менеджмента, экономического симулятора и экшена на Диком Западе.

Вместо привычного управления огромной армией, городом или целым королевством разработчики предлагают игрокам возглавить железнодорожную компанию в Северной Америке XIX века. Игроки начинают свой путь с выбора первого паровоза и вагонов, после чего нанимают команду и отправляются покорять просторы Америки.

Основой игрового процесса являются перевозки пассажиров и ценных грузов. По мере развития компании игроки расширяют свой парк, приобретают новые исторические паровозы и модернизируют оборудование.

Помимо торговли и развития бизнеса, разработчики добавили элементы исследования и столкновений с преступниками в реальном времени, что делает каждую поездку динамичной и непредсказуемой.

Трейлер игры: смотрите видео

Bounty Train вышла еще в 2017 году и за это время собрала 70% положительных отзывов в магазине Steam.

Несмотря на то, что игра не стала громким блокбастером, она обрела преданную аудиторию среди любителей глубоких экономических симуляторов.

Получить игру можно на главной странице GOG до утра 5 октября, поэтому геймерам стоит поторопиться. В свою очередь, до 8 октября в магазине Valve на игру действует сумасшедшая скидка в 90%, так что ее можно приобрести всего за 22 гривны.