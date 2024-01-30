Украинская игра о Голодоморе может и не выйти: разработчик попал в огромный скандал

Игра Famine Way ("Голодный путь") от украинской студии Stellarium может так никогда и не выйти. Сотрудники художественного и технического отделов разработчика покинули студию, запретив использовать свои наработки.

Вообще вокруг студии Stellarium, которая занимается разработкой "Голодного пути" вспыхнул большой скандал. Впрочем, руководство уверяет что игра таки выйдет в мир, но несколько позже чем планировалось.

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Скандал вокруг Stellarium

В общей сложности из студии ушли около 50 работников. Уволились отделы маркетинга менеджмента и геймдизайна. Студию покинула и соучредитель Stellarium.gaming и композитор Famine Way Дарья Степасюк.

Я не особо участвовала в разработке, кроме саундтрека, потому что занималась маркетингом и продвижением. Но мне жаль, что я не осмелилась осветить те проблемы, которые первые осветили художники. Я тоже ушла из команды вместе со всеми,

– заявила Дарья Степасюк.

Уже бывшие работники студии рассказали о проблемах с коммуникацией и оплатой труда. В частности, их старания оценивали с помощью story points – относительных оценок сложности усилий команды на выполнение задания. Их якобы должны рассчитывать сколько работник или работница должна получить от продажи игры в будущем.

В целом среди основных причин, почему значительное количество людей из команды студии решило завершить сотрудничество, бывшие сотрудники называют "дыры в контрактах" одновременно три проекта в работе и плохое отношение к разработчикам.

Студия не сможет использовать уже имеющиеся наработки для игры, потому что разработчики, покинувшие Stellarium, запретили использование артов графики и кода. Впрочем, руководство уверяет, что компания продолжит свое существование и разработку запланированных проектов.

Студия будет существовать и дальше, как и работа над двумя анонсированными и одним неанонсированным проектом. Но сейчас нам нужно некоторое время для решения всех вопросов и проблем компании,

– рассказал один из соучредителей Матвей.

В то же время он обвинил бывших сотрудников в том, что они, мол, пренебрегли проявленным к ним доверием и солидарностью и вынесли внутренние противоречия в целом.

Famine Way