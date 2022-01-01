Гомер, Кратос и Геральт: энтузиаст воссоздает разных известных героев в Red Dead Online
Источник:Reddit HeySoloSoyYo
Поклонник Red Dead Online создает в этой игре разнообразных известных персонажей и реальных людей. Он достаточно подробно воссоздает их внешность, наряды и снаряжение.
Летом мы рассказывали вам о пользователе платформы Reddit с никнеймом HeySoloSoyYo, который нашел себе очень интересное занятие в игре Red Dead Online. Дело в том, что он воспроизводит в этой видеоигре разнообразных известных персонажей и реальных людей. Тогда мы рассказывали о героях из вселенной Марио, которых он отправил на Дикий Запад, а сегодня мы предлагаем вам ознакомиться с другими его работами.
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Например, неделю назад HeySoloSoyYo опубликовал серию фото, на которых можно увидеть Доктора Осьминога, посетившего вселенную игры Red Dead Online. Пользователям сети эта работа очень понравилась, правда, что-то похожее можно написать почти обо всех последних его записях. Дело в том, что обычно они собирают немало лайков и положительных отзывов.
А особенно геймеры отмечают невероятное внимание энтузиаста к разным мелочам. Он пытается достаточно подробно воссоздавать не только внешность этих известных героев, но и их наряды и снаряжение. Также стоит добавить, что пользователь HeySoloSoyYo в своей работе не пользуется сторонними программами или модификациями. Для воссоздания этих персонажей он использует внутриигровой редактор и местный богатый гардероб.
Доктор Осьминог
Фото Reddit HeySoloSoyYo
Кратос
Фото Reddit HeySoloSoyYo
Блэйд
Фото Reddit HeySoloSoyYo
Лепрекон
Фото Reddit HeySoloSoyYo
Лионель Месси
Фото Reddit HeySoloSoyYo
Фредди Крюгер
Фото Reddit HeySoloSoyYo
Аль Капоне
Фото Reddit HeySoloSoyYo
Гомер Симпсон
Фото Reddit HeySoloSoyYo
Геральт из Ривии
Фото Reddit HeySoloSoyYo
Омни-Мэн
Фото Reddit HeySoloSoyYo
Карл "Си-Джей" Джонсон
Фото Reddit HeySoloSoyYo
Элвис Пресли
Фото Reddit HeySoloSoyYo
Чаки
Фото Reddit HeySoloSoyYo
Майкл Джексон
Фото Reddit HeySoloSoyYo
Эрик Картман
Фото Reddit HeySoloSoyYo