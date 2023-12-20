Главным героем игры Grand Theft Auto 3 – первой игры оригинальной трилогии GTA – выступает Клод. На протяжении всей игры он был совершенно молчалив, что невероятно отличает его от всех других героев франшизы.

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Тайна GTA 3

Для тех, кто знаком только с современными выпусками Rockstar, невербальность Клода может показаться неожиданностью. В каждой большой игре серии после GTA 3 были чрезвычайно болтливые и харизматичные герои. И в ходе новых релизов знаменитый разработчик делает огромный акцент именно на диалогах и работе над персонажами.

Но к моменту выхода игры в 2001 году такой подход был вполне привычным для игровой отрасли. Следует помнить, что GTA 3 была первой полностью 3D-игрой Grand Theft Auto и важным шагом вперед для франшизы в целом.

Один из поклонников франшизы поинтересовался в твиттере причинами такого решения компании по поводу персонажа. Ему ответил Обби Вермей, работавший техническим директором Rockstar North во время разработки Grand Theft Auto 3.

По меньшей мере, частично это заключалось в том, что нам приходилось срезать углы. Аудиоотдел был слишком загружен,

– объяснил разработчик.

Обби Вермей не уточнил, что именно он подразумевает – финансовый дефицит или нехватку кадров. Но в любом случае ясно, что у аудиоотдела и студии Rockstar были серьезные ограничения, которые следовало преодолеть при разработке игр.

В 2023 году какие-либо ограничения для студии Rockstar Games вообще кажутся чем-то фантастическим. Так, по состоянию на сентябрь этого года только игры франшизы GTA были проданы в количестве 410 миллионов долларов, что принесло разработчикам миллиарды долларов.