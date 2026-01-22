Наконец-то известна точная дата выхода GreedFall: The Dying World на ПК и консолях

Разработчики из студии Spiders и издатель Nacon определились с датой выхода полной версии ролевой игры GreedFall: The Dying World. Проект, который длительное время находился в раннем доступе, готовится к масштабному релизу на основных игровых платформах.

Одновременно с анонсом авторы представили свежий геймплейный ролик, демонстрирующий ключевые особенности будущей новинки, рассказывает Games Press.

Чего ожидать игрокам от финальной версии GreedFall?

Релиз GreedFall: The Dying World запланирован на 12 марта 2026 года для компьютеров через Steam, а также для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X и S.

Интересно, что во время запуска в раннем доступе осенью 2024 года игра называлась GreedFall 2: The Dying World, однако до полноценной премьеры цифру из названия решили убрать. Выход версии 1.0 ожидался еще в 2025 году, но процесс разработки затянулся.

Сюжетная линия разворачивается за три года до событий оригинальной GreedFall, в период начала распространения малихора – загадочной и смертельной болезни, которая постепенно охватывает древний континент Гакан.

Игрокам достанется роль уроженца острова Тир-Фради, которого против его воли вывезли на Гакан. Главному герою нужно будет обрести свободу, распутать нити масштабного заговора и спасти как родной остров, так и весь континент.

Трейлер GreedFall: The Dying World с датой релиза – смотрите видео:

Разработчики обещают уникальный игровой мир с разнообразными локациями, а также динамические битвы, где можно использовать тактическую паузу.

В путешествии игрока будут сопровождать восемь колоритных компаньонов, с которыми предусмотрена система личных отношений. Также подтверждено наличие текстового перевода на русский язык.

За период пребывания в раннем доступе проект получил лишь два крупных контентных обновления – в марте и ноябре 2025 года. Сейчас игра имеет чуть более 500 смешанных отзывов в Steam с общим рейтингом 57%, а максимальное количество одновременных игроков онлайн достигало отметки в 375 человек.