Obsidian не закроет Grounded даже после выхода второй части – что ждет фанатов
- Obsidian Entertainment заявила, что кооперативный симулятор выживания Grounded останется доступным даже после выхода сиквела, с новым контентом, который будет появляться только в Grounded 2.
- Первая часть игры будет получать только технические обновления, а Grounded 2 выйдет в ранний доступ 29 июля 2025 года на ПК и Xbox, также будет доступен в Game Pass.
- Grounded использует P2P-соединение, что позволяет не прекращать поддержку игры, поскольку та не требует централизованных серверов.
Студия Obsidian Entertainment сделала важное заявление относительно судьбы кооперативного симулятора выживания Grounded. Даже после выхода сиквела игра останется доступной для игроков. Какие именно планы имеет разработчик на будущее этого проекта и что ждет поклонников – рассказываем далее.
Исполнительный продюсер проекта Маркус Морган рассказал в интервью изданию Euro Gamer, что студия стремится сохранить доступ к оригинальной игре навсегда, информирует 24 Канал. В то же время весь новый контент, включая расширение истории и мира, будет появляться исключительно в Grounded 2.
Смотрите также Elden Ring Nightreign возглавила чарты продаж США, оставив позади Death Stranding 2
Для первой части планируются лишь технические обновления, которые будут исправлять ошибки, без добавления новых элементов геймплея.
Причина такой "живучести" кроется в архитектуре игры. Grounded использует P2P-соединения (peer-to-peer), то есть прямые соединения между игроками для многопользовательского режима, вместо централизованных серверов, которые студия могла бы отключить.
По словам Моргана, это решение было принято не из-за внешних инициатив вроде Stop Killing Games, а как часть изначального дизайна, что облегчает долгосрочную поддержку проекта.
Grounded 2 – смотрите трейлер:
Когда ждать Grounded 2?
Grounded 2 выйдет в ранний доступ уже 29 июля 2025 года на платформах ПК (Steam, Microsoft Store), а также на консолях Xbox Series X и S. Кроме того, проект сразу будет доступен в подписке Game Pass.
Напомним, что недавно Obsidian и Microsoft снизили цену на игру The Outer World 2 после шквальной критики.