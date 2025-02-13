Сюжетный трейлер кооперативной игры Split Fiction понравился игрокам

Издатель Electronic Arts и шведская студия Hazelight представили сюжетный трейлер кооперативного приключения Split Fiction. Видео дебютировало на последней презентации State of Play и получило положительные отзывы от зрителей.

Split Fiction рассказывает о двух писательницах-антагонистках, которые оказались в ловушке собственных сюжетов, напоминает 24 Канал. Чтобы выбраться, они вынуждены сотрудничать, путешествуя между мирами научной фантастики и сказок.

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В трейлере героини перемещаются по разным локациям, делятся вдохновением, спорят и мирятся, летают на драконах и противостоят врагам из разных вселенных.

Split Fiction – сюжетный трейлер игры

Пользователи YouTube высоко оценили новое видео. В комментариях игроки делятся планами относительно того, с кем будут проходить Split Fiction.

В конце концов игроки соглашаются, что "Все, что делает Hazelight, – это хит".

Напомним, что Split Fiction выйдет 6 марта на ПК, PS5, Xbox Series X и S.