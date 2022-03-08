GSC Game World остановила продажу S.T.A.L.K.E.R. 2 и других своих игр на территории России

Украинская студия GSC Game World "по тихому" прекратила продажу своей продукции на территории агрессора.

S.T.A.L.K.E.R. без возражений одна из любимых видеоигровых серий для многих геймеров со всего мира. Самые же большие фан-базы проекта естественно сосредоточены в Украине и России, однако последним, похоже, теперь не светит увидеть продолжение любимой игры.

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Понятно, что украинская студия GSC Game World не могла стоять в стороне от вероломного вторжения России в Украину.

Еще в первые дни войны компания решительно осудила агрессию, выразила поддержку ВСУ и по понятным причинам была вынуждена перенести долгожданный релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl на неопределенный срок.

И вот, без официальных анонсов, на странице обсуждения игры в Steam появилась информация о том, что продукт больше не доступен для предзаказа на территории России.

Кроме того, такая же участь постигла все остальные проекты студии – предыдущие части S.T.A.L.K.E.R. и серию стратегий Cossacks российским геймерам теперь тоже не купить.

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