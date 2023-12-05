Дождались: Rockstar представили первый трейлер GTA 6 – зрелищное видео

Из-за слива трейлера GTA 6 менее чем за сутки до запланированной премьеры, Rockstar решили опубликовать ролик чуть раньше чем порадовали геймерское сообщество. Что же показали в видео – узнайте в материале.

GTA 6 – это безусловно самая ожидаемая игра десятилетия, если не больше, и вот она наконец-то получила первый полноценный трейлер.

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Что показали в трейлере

Rockstar Games анонсировала GTA 6, подтвердив многочисленные слухи, что курсировали в сети последние несколько лет.

Итак, события долгожданного продолжения легендарной серии действительно будут разворачиваться в придуманном городе Вайс-Сити, прототипом которого в реальном мире является Майами.

Кроме того, главных героев будет двое: Джейсон и первая в истории франшизы протагонистка – Люсия.

Зрелищный трейлер демонстрирует геймерам приключения новых Бонни и Клайда в живописном Вайс-Сити, городе полном вечеринок, дорогих авто, красивых женщин и разных чудаков.

Первый трейлер GTA 6: смотреть зрелищное видео

Когда запланирован релиз

В конце ролика появляется информация о дате релиза проекта – 2025 год. Правда, здесь не обошлось без ложки дегтя для геймеров на ПК.

Дело в том, что в пресс-релизе издателя игры Take-Two Interactive написано, что проект выйдет в 2025 году на консолях Xbox Series X|S и PS5, однако там нет ни одного упоминания о ПК.

Людные пляжи Вайс-Сити / Фото Take-Two Interactive

С одной стороны – это классическая история для Rockstar, ведь довольно часто версии их игр на компьютерах выходят с задержкой от нескольких месяцев до нескольких лет, как это, например, было с GTA 5.

А с другой это изрядно огорчает множество геймеров.

Итак, если вам хочется поиграть в новенькую Grand Theft Auto сразу на релизе, то у вас есть два года, чтобы задуматься о приобретении консоли последнего поколения.