"Джокер из Майами" требует у Rockstar огромную сумму за свое лицо – есть ли шансы выиграть суд
Лоуренс Салливан, известный как Florida Joker, требует у Rockstar солидную компенсацию за появление персонажа, весьма похожего на него, в дебютном трейлере GTA 6. Есть ли у чудака шансы на выигрыш в суде – рассказал адвокат.
Появление первого трейлера GTA 6 не обошлось без маленького скандала, ведь известный в узких кругах американский чудак по прозвищу "Джокер из Майами", заявил, что разработчики использовали его внешность без разрешения, сообщает 24 Канал.
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Лоуренс Салливан продолжает предлагать Rockstar "поговорить", но теперь он стал более радикальным и назвал сумму, которую хочет получить за этот инцидент.
Страница GTAVI_Countdown в соцсети X, поделилась новым видео мужчины, где тот говорит, что за вероятное использование своего образа хотел бы получить 1 или 2 миллиона долларов.
Интересно, что Лоуренса "бесплатно проконсультировал" небезызвестный адвокат Роб Фрейнд, успешно занимавшийся подобными делами, правда, защищая разработчиков.
Специалист утверждает, что шансы "Джокера" получить какие-то средства практически равны нулю.
Все татуировки отличаются, цвет волос разный, лицо другое. Это просто еще один парень с татуировками на лице. По крайней мере, именно так скажут Rockstar (в суде – ред.) и думаю, что их признают правыми, – прокомментировал ситуацию адвокат.
Ответил на претензии чудака даже исполнитель роли Артура Моргана в RDR 2 – Роджер Кларк.
Кларк о ситуации с Салливаном: смотреть видео
Они (разработчики – ред.) не станут говорить с тобой, такие люди как ты угрожали засудить их десятки лет. У них куча адвокатов и они точно знают, что им сойдет с рук, а что нет, – сказал актер.
Мы также сомневаемся, что "Джокер из Флориды" получит желаемую компенсацию, но по крайней мере сейчас он имеет внимание и социальный капитал, которым может воспользоваться, чтобы улучшить свою жизнь.