Американец еще раньше заявил, будто Rockstar Games для трейлера игры использовали его внешность. Чтобы уладить спор, он предложил студии выплатить ему до 2 миллионов долларов.

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Скандал "Джокера из Майами" и GTA 6

Лоуренс Салливан опубликовал в TikTok новое видео, в котором он одет в ярко-оранжевый тюремный комбинезон. Кроме того, мужчина сменил цвет волос на фиолетовый – именно таков был у героя трейлера GTA 6.

Мужчина жалуется, что представители Rockstar Games до сих пор с ним не связались. По словам "Джокера из Майами", студия только получила бесплатный пиар, указывая на популярный запрос в ютубе "gta 6 joker".

Далее Салливан предложил найти во Флориде хотя бы еще одного человека, похожего на героя трейлера GTA 6. В итоге он пригрозил Rockstar судебным иском, если студия не выйдет на связь с его адвокатами в течение трех дней.

Кроме того, Лоуренс Салливан вспомнил дело Линдси Лохан, касающееся Grand Theft Auto 5 и похожего на нее персонажа. Ее иск был отклонен в 2018 году. Впрочем, "Джокер из Майами" уверяет, что на этот раз все закончится не в пользу Rockstar.