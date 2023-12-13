Американець ще раніше заявив, буцімто Rockstar Games для трейлера гри використали його зовнішність. Щоб владнати суперечку, він запропонував студії виплатити йому до 2 мільйонів доларів.

Читайте також PIN-UP Foundation доставив 97 тонн товарів першої необхідності у прифронтові міста за 7 місяців

Скандал "Джокера з Маямі" та GTA 6

Лоуренс Салліван опублікував у TikTok нове відео, в якому він одягнений в яскраво-помаранчевий тюремний комбінезон. Крім того, чоловік змінив колір волосся на фіолетовий – саме такий був у героя трейлера GTA 6.

Чоловік скаржиться, що представники Rockstar Games досі з ним не зв'язалися. За словами "Джокера з Маямі", студія з цього лише отримала безкоштовний піар, вказуючи на популярний запит у ютубі "gta 6 joker".

Далі Салліван запропонував знайти у Флориді бодай ще одну людину, схожу на героя трейлера GTA 6. У підсумку він пригрозив Rockstar судовим позовом, якщо студія не вийде на зв'язок з його адвокатами протягом трьох днів.

Крім того, Лоуренс Салліван згадав справу Ліндсі Лохан, яка стосується Grand Theft Auto 5 і схожого на неї персонажа. Її позов відхилили у 2018 році. Втім, "Джокер з Маямі" запевняє, що цього разу все закінчиться не на користь Rockstar.