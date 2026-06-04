Фанат настроил микрофоны на шум в офисе Rockstar, чтобы первым знать о выходе трейлера GTA 6

Ожидание Grand Theft Auto 6 превратилось в настоящий тест на выносливость для игрового сообщества. Пока одни ищут подсказки в фазах луны или отчетах ритейлеров, другие прибегают к методам, больше напоминающим промышленный шпионаж, пытаясь вычислить дату выхода нового ролика по уровню шума в офисе разработчиков.

Акустическая охота за новостями

Может ли громкость разговоров в конференц-зале свидетельствовать о скором выходе игрового хита? Пользователь социальной сети Reddit под ником u/Then-Pomegranate-625 утверждает, что именно так и есть. Он заявил, что установил специальное оборудование для акустического мониторинга непосредственно возле штаб-квартиры Rockstar North в Эдинбурге, пишет издание TheGamer.

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Его целью является отслеживание уровня децибелов, исходящих из помещений, где обычно проводят совещания. По мнению энтузиаста, резкие скачки громкости могут означать, что сотрудникам демонстрируют третий трейлер игры. Кроме того, чем больше метужны и, соответственно, шума, тем ближе к какому-то важному событию.

Согласно сообщению "шпиона", 3 июня 2026 года в 11:00 по британскому летнему времени его оборудование зафиксировало существенный всплеск звуковой активности. Пользователь убежден, что такой шум вызвало коллективное восхищение работников студии во время просмотра новых кадров будущего игрового блокбастера.

Впрочем, специалисты индустрии настроены скептически. Студия Rockstar известна своей беспрецедентной секретностью, и лишь ограниченный круг топ-менеджеров обычно знает о точном времени релиза промо-материалов. Шум мог быть вызван чем угодно: от празднования дня рождения коллеги до банального падения тяжелого предмета на пол.

Несмотря на то, что это выглядит крайне надуманным, я бы не стал отрицать, что фанаты GTA 6 способны на нечто подобное,

– прокомментировал репортер издания TheGamer Сэм Вудс.

Люди сходят с ума из-за GTA 6

Этот случай – лишь вершина айсберга в море теорий заговоров вокруг проекта. В течение последних месяцев сообщество находится в состоянии постоянного напряжения. В мае по сети распространились слухи о ложной рассылке от Best Buy, где якобы указали дату предзаказа. До этого фанаты анализировали положение звезд на ночном небе в играх Rockstar и изучали обновления в GTA Online, пытаясь найти хотя бы намек на официальные новости.

Ситуация вокруг офиса разработчиков становится все более напряженной. Кроме акустической слежки, появились сообщения о двух блогерах, которые пытались попасть внутрь здания Rockstar North, чтобы получить эксклюзивную информацию. Их задержали и передали правоохранителям, однако такие инциденты свидетельствуют о росте нетерпеливости среди аудитории. Но разработчики призывают игроков сохранять спокойствие, ведь чрезмерная активность может привести к нежелательным последствиям.

Издательство Take-Two, которому принадлежит Rockstar, сейчас сосредоточено не только на главном проекте. В планах компании на ближайшие годы является выпуск 6 ремейков и ремастеров. В то же время генеральный директор Take-Two недавно подтвердил, что разработка Grand Theft Auto 6 отстает от первоначального графика более чем на год из-за серии задержек.

Сейчас трудно сказать, действительно ли у офиса в Эдинбурге стоят микрофоны, или это очередная попытка привлечь внимание в соцсетях. Однако очевидно, что ожидание игры, которая должна стать новым этапом в жанре экшн-приключений в открытом мире, заставляет людей переходить границы обычного любопытства.

Сейчас официальной датой релиза называют 19 ноября 2026 года.