Геймер воспроизвел трейлер GTA 6 в игре GTA 5: увлекательное видео

В сети продолжаются обсуждения впечатлений от первого официального трейлера игры Grand Theft Auto 6. Часть поклонников решили поделиться своим взглядом на трейлер.

Так, один из геймеров решил воспроизвести трейлер предстоящей игры, но используя для этого Grand Theft Auto 5, которой уже 12 лет. Получилось довольно увлекательно.

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Трейлер GTA 6 в GTA 5

Многие поклонники буквально кадр за кадром изучали первый официальный трейлер GTA 6. Именно такой подход и был нужен, чтобы найти упомянутые локации в предыдущих играх и воспроизвести их.

Созданный фанатом трейлер начинается точно так же, как настоящий – с видом на закат над городом. Далее следует пенитенциарное учреждение Боллингброк в округе Лос-Сантос, похожее на то, что мы видели в трейлере GTA 6.

Несмотря на скачок поколений между двумя играми, созданный фанатами трейлер имеет просто невероятный вид. Хотя невозможно сделать каждый кадр одинаковым, он почти безупречен.

Трейлер GTA 6 в GTA 5: смотрите видео

К слову, еще раньше геймер сравнил кадры трейлера GTA 6 с местами в оригинальной GTA: Vice City. И похоже, что такая тенденция будет только продолжаться.