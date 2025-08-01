Готовьте успокоительные, потому что GTA 6 могут снова перенести: инсайдер назвал дату
- Релиз GTA 6, который планировался на май 2026 года, может быть перенесен на сентябрь 2026 года.
- Ожидается, что базовая версия GTA 6 будет стоить 70 долларов, а издания Deluxe и Premium будут доступны за 90 и 110 долларов соответственно.
- Версия для ПК может появиться не раньше конца 2027 или весны 2028 года.
Релиз Grand Theft Auto 6, ранее перенесенный на май 2026 года, может состояться еще позже. Инсайдер, который ранее давал правдивые прогнозы относительно проектов PlayStation, сообщает о еще одной возможной задержке. Также появилась информация о проблемах с разработкой и ожидаемой стоимости игры.
Почему выход игры могут снова отложить?
Согласно новой информации от инсайдерки Millie A, внутри Rockstar Games обсуждают перенос релиза GTA 6 с мая на сентябрь 2026 года, хотя решение пока что окончательно не принято. Ранее эта же учетная запись в соцсети X предоставляла правдивую информацию об игре о Росомахе и Lego 2K Drive еще до их анонсов, поэтому у поклонников есть повод беспокоиться, пишет 24 Канал со ссылкой на TheGamer.
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Слухи о задержке подкрепляются сообщением от одного из пользователей форума по GTA под ником GameRoll. Он заявил, что пятая глава игры якобы находится в "производственном аду", и значительную часть контента пришлось вырезать для полной переработки. Впрочем, GameRoll сам призвал относиться к этой информации с осторожностью, поскольку его источником является лишь друг одного из разработчиков Rockstar.
На фоне слухов о задержке Grand Theft Auto 6 есть и хорошие новости. Millie A сообщает, что Rockstar не планирует продавать стандартное издание игры по повышенной цене. Ожидается, что базовая версия GTA 6 будет стоить стандартные 70 долларов, что соответствует ценовой политике других крупных издателей, таких как EA и Xbox. Кроме стандартного, планируются издания Deluxe за 90 долларов и Premium за 110 долларов Владельцы Deluxe получат ранний доступ к новому GTA Online, а покупатели Premium – еще более ранний.
Версия для ПК, по слухам, появится не раньше конца 2027 или весны 2028 года. Инсайдерка Millie A объясняет свою осведомленность в делах Rockstar тем, что уже планируются комплекты консолей PS5/Pro с игрой и разнообразные промоакции после ее выхода.