Релиз Grand Theft Auto 6, ранее перенесенный на май 2026 года, может состояться еще позже. Инсайдер, который ранее давал правдивые прогнозы относительно проектов PlayStation, сообщает о еще одной возможной задержке. Также появилась информация о проблемах с разработкой и ожидаемой стоимости игры.

Почему выход игры могут снова отложить?

Согласно новой информации от инсайдерки Millie A, внутри Rockstar Games обсуждают перенос релиза GTA 6 с мая на сентябрь 2026 года, хотя решение пока что окончательно не принято. Ранее эта же учетная запись в соцсети X предоставляла правдивую информацию об игре о Росомахе и Lego 2K Drive еще до их анонсов, поэтому у поклонников есть повод беспокоиться, пишет 24 Канал со ссылкой на TheGamer.

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Слухи о задержке подкрепляются сообщением от одного из пользователей форума по GTA под ником GameRoll. Он заявил, что пятая глава игры якобы находится в "производственном аду", и значительную часть контента пришлось вырезать для полной переработки. Впрочем, GameRoll сам призвал относиться к этой информации с осторожностью, поскольку его источником является лишь друг одного из разработчиков Rockstar.

На фоне слухов о задержке Grand Theft Auto 6 есть и хорошие новости. Millie A сообщает, что Rockstar не планирует продавать стандартное издание игры по повышенной цене. Ожидается, что базовая версия GTA 6 будет стоить стандартные 70 долларов, что соответствует ценовой политике других крупных издателей, таких как EA и Xbox. Кроме стандартного, планируются издания Deluxe за 90 долларов и Premium за 110 долларов Владельцы Deluxe получат ранний доступ к новому GTA Online, а покупатели Premium – еще более ранний.

Версия для ПК, по слухам, появится не раньше конца 2027 или весны 2028 года. Инсайдерка Millie A объясняет свою осведомленность в делах Rockstar тем, что уже планируются комплекты консолей PS5/Pro с игрой и разнообразные промоакции после ее выхода.