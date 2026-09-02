Геймеры продолжают тщательно анализировать каждый кадр долгожданного расширенного обзора GTA 6, сообщает 24 Канал.

Загадочный постер за спиной геймера

Среди последних находок особое внимание фанатов видеоигр привлек черный плакат с золотистым шрифтом, который появился на экране на 17-й минуте и 27-й секунде нового видео.

На плакате отчетливо видна латинская надпись "Tenebrae Lux", которая переводится как "темный свет" или "тень и свет". Фанаты быстро провели параллель с французским выражением "Clair Obscur", что означает художественный стиль контраста света и тени и отсылающий нас к лучшей игре 2025 года.

Интересно, что сама сцена, в которой разработчики разместили плакат, оказалась довольно специфичной. Главные герои Джейсон и Люсия наблюдают через прицел за окнами соседнего многоквартирного дома, пытаясь выследить свою цель. В одной из квартир они видят парня в шлеме виртуальной реальности, который делает очень энергичные движения бедрами, очевидно, просматривая пикантный контент.

Сообщество разделилось в оценках такого шага со стороны Rockstar Games. Часть игроков убеждена, что это искренний жест уважения к коллегам по цеху.

В то же время нашлись и те, кто увидел в такой пасхальной яйце иронию или даже насмешку над поклонниками ролевых игр. Некоторые комментаторы предположили, что показывать фаната жанра RPG в несколько интимный момент – это тонкий троллинг со стороны авторов GTA.

Еще большие скептики отмечают, что это вообще может быть просто случайное совпадение, а надпись "Tenebrae Lux" – это название одноименного фильма 2014 года или просто абстрактное латинское крылатое выражение.