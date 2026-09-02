Геймери продовжують детально розбирати кожен кадр довгоочікуваного розширеного погляду на GTA 6, інформує 24 Канал.

Таємничий постер за спиною геймера

Серед останніх знахідок, особливу увагу фанатів відеоігор привернув чорний постер із золотистим шрифтом, який з'явився на екрані на 17 хвилині та 27 секунді нового відео.

На плакаті чітко видно латинський напис "Tenebrae Lux", який перекладається як "темне світло" або "тінь і світло". Фанати швидко провели паралель із французьким виразом "Clair Obscur", що означає художній стиль контрасту світла й тіні та відсилає нас до найкращої гри 2025 року.

Цікаво, що сама сцена, де розробники розмістили плакат, виявилася доволі специфічною. Головні герої Джейсон і Люсія спостерігають через приціл за вікнами сусіднього багатоквартирного будинку, намагаючись вистежити свою ціль. В одному з помешкань вони бачать хлопця у шоломі віртуальної реальності, який робить дуже енергійні рухи стегнами, очевидно, переглядаючи пікантний контент.

Спільнота розділилася в оцінках такого кроку від Rockstar Games. Частина гравців переконана, що це щирий жест поваги до колег по цеху.

Водночас, знайшлися й ті, хто побачив у такій великодці іронію або навіть висміювання шанувальників рольових ігор. Деякі коментатори припустили, що показувати фаната жанру RPG у дещо інтимний момент – це тонкий тролінг з боку авторів GTA.

Ще більші скептики зазначають, що це й узагалі може бути просто випадковий збіг, а напис "Tenebrae Lux" є назвою однойменного фільму 2014 року або просто абстрактним латинським крилатим виразом.