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Инсайдер и журналист Том Хендерсон раскрыл продолжительность сюжетной кампании долгожданной игры, сообщает Insider Gaming.

Сколько времени займет сюжетная кампания GTA 6

По его словам, основная сюжетная линия Grand Theft Auto 6 состоит почти из 100 миссий, которые авторы разделили на 5 отдельных глав.

Обычному игроку для экспресс-прохождения основной истории понадобится около 50 часов.

Однако реальное время будет существенно отличаться из-за открытой структуры заданий, ведь разработчики предусмотрели различные пути достижения целей.

Интересна информация журналистов издания The New York Times, которые рассказали о тестовом прохождении сопредседателя студии Rockstar North Роба Нельсона в феврале 2026 года. Он потратил на игру около 80 часов, сочетая сюжетные задания с дополнительными миссиями, которые влияют на дальнейшее развитие событий.

Релизный трейлер игры: смотрите видео

Несмотря на то, что сюжетная линия занимает около 50 часов, охотникам за достижениями придется затратить гораздо больше сил. Для получения платинового трофея на PlayStation или его аналога на Xbox игрокам понадобится около 200 часов.

При этом Хендерсон намекнул, что игрокам, желающим все-таки добыть "платину", придется погоняться за животными, которых В GTA 6 будет около 170 видов, поскольку некоторые из достижений будут связаны именно с ними.

Релиз GTA 6 состоится уже 19 ноября для консолей PS5 и Xbox Series X|S.