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Інсайдер та журналіст Том Гендерсон розкрив тривалість сюжетної кампанії довгоочікуваної гри, інформує Insider Gaming.

Скільки часу займе сюжетна кампанія GTA 6

За його словами основна сюжетна лінія Grand Theft Auto 6 складається майже з 100 місій, які автори розділили на 5 окремих глав.

Пересічному гравцеві для експрес-проходження головної історії знадобиться близько 50 годин.

Проте реальний час суттєво відрізнятиметься через відкриту структуру завдань, адже розробники передбачили різні шляхи досягнення цілей.

Цікавою є інформація журналістів видання The New York Times, які розповіли про тестове проходження співголови студії Rockstar North Роба Нельсона у лютому 2026 року. Він витратив на гру близько 80 годин, поєднуючи сюжетні завдання з додатковими місіями, які впливають на подальший розвиток подій.

Релізний трейлер гри: дивіться відео

Попри те, що сюжетна лінія вимагає близько 50 годин, мисливцям за досягненнями доведеться витратити значно більше сил. Для здобуття платинового трофею на PlayStation або його аналога на Xbox гравцям знадобиться близько 200 годин.

При цьому Гендерсон натякнув, що гравцям охочим таки вибити "платину" доведеться побігати за тваринами, яких у GTA 6 буде близько 170 видів, оскільки деякі з досягнень будуть пов'язані саме з ними.

Реліз GTA 6 відбудеться вже 19 листопада для консолей PS5 та Xbox Series X|S.