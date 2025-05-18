В GTA 6 может вернуться персонаж из самой скандальной игры Rockstar

Среди материалов о GTA 6 геймеры заметили кое-что, что намекает на возможность существования в мире игры известного персонажа из самого скандального проекта Rockstar.

Партия промо материалов Grand Theft Auto 6, появившаяся синхронно со вторым трейлером, похоже, содержит "пасхалку" на скандально известную игру Manhunt, информирует 24 Канал со ссылкой на Gamerant.

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В GTA 6 может орудовать безумный маньяк

Manhunt (2003) от Rockstar входит в перечень самых жестоких и скандальных видеоигр в истории индустрии и, казалось бы, в современном мире такому проекту точно не место.

Однако, пользователь X под ником GTAVIoclock заметил удивительную деталь на изображениях Кэла Хэмптона – одного из персонажей, которых разработчики дополнительно представили после премьеры второго трейлера GTA 6.

На правой ноге мужчины можно заметить татуировку Пигси – сумасшедшего серийного убийцы с бензопилой и свиной головой, который является одним из самых колоритных злодеев из Manhunt.

Находка вызвала большой ажиотаж и геймеры сразу принялись гадать что же это значит.

Некоторые даже ожидают появление Пигси в GTA 6, независимо от того, как оно будет оформлено: будет ли он физическим персонажем, или, возможно, героем местного фольклора.

Правда, против такой вероятности выступили знатоки "лора" видеоигр студии. Дело в том, что ранее Rockstar подтвердили, что Manhunt является частью вселенной под названием Grand Theft Auto 3D, в которую входят GTA 3, GTA: Vice City и GTA: San Andreas.

Тогда как GTA 4, GTA 5 и скорее всего и GTA 6 являются частями так называемой HD Universe.

Другими словами, даже если бы Пиггси появился в GTA 6, то технически это был бы совсем другой персонаж, хотя и не без дани своему оригиналу.