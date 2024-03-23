У Rockstar серьезные проблемы с разработкой GTA 6

Источники портала Kotaku сообщают о том что у Rockstar не все так гладко с разработкой долгожданной Grand Theft Auto 6 и создателям игры, скорей всего, придется огорчить геймеров.

В Rockstar серьезно обеспокоены тем, что Grand Theft Auto 6 может не выйти в запланированное окно релиза.

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После многолетних слухов и огромной утечки в 2022 году, GTA 6 наконец была анонсирована в начале декабря 2023 года.

В дебютном трейлере игры было указано, что ее релиз планируется в 2025 году.

Впоследствии в Rockstar объяснили, что это касается только версий игры для PS5 и Xbox Series, имея в виду, что на ПК она появится несколько позже.

Трейлер игры – смотреть видео

Проблемы с разработкой

Но даже этот ориентировочный график уже оказался под сомнением. Издание Kotaku, ссылаясь на свои источники в студии, сообщает, что разработка игры на данный момент существенно "отстает".

Именно это, по новой информации, стало одним из побудительных факторов противоречивого решения Rockstar вернуть своих работников к работе из офиса в обязательном порядке, начиная с апреля 2024 года.

В частности, говорят, что высшее руководство компании обеспокоено вероятностью новых утечек информации и в целом считает, что работа над проектом будет идти медленнее, если сотрудники будут продолжать работать удаленно.

Какие планы у Rockstar?

Итак, сейчас речь идет о том, что "внутренней целью Rockstar" является релиз GTA 6 до весны 2025 года.

В свою очередь Kotaku утверждает, что их источники называют более реалистичным вариантом осень 2025 года, хотя пока это лишь "запасной план" компании.

В худшем же сценарии проект и вообще придется перенести на 2026 год.