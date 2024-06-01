Анонс GTA 6 несколько смутил владельцев ПК, ведь в нем не было упоминания о релизе игры на этой платформе.

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Несколько месяцев спустя, бывший работник Rockstar рассказал почему будущая новинка сначала выйдет на консолях, а недавно эту информацию подтвердил и глава Take-Two.

Во время выступления на конференции TD Cowen Штрауса Зельника спросили о ПК версии для GTA 6: будет ли она вообще, или же игра станет эксклюзивной для консолей.

В ответ генеральный директор Take-Two отметил, что у Rockstar есть конкретная стратегия в отношении релиза собственных игр, которая уже блестяще срабатывала с GTA 5 и Red Dead Redemption 2.

Интересно! Для этих двух проектов студия также в первую очередь выпустила версии для консолей, тогда как ПК-геймерам пришлось ждать более года в обоих случаях.

Rockstar имеет подход к платформам, который мы видели ранее, и они сделают больше объявлений в соответствующее время. Я считаю, что правильная стратегия нашего бизнеса – быть там, где есть потребитель, и исторически то, что эта компания делала, – обращалась к потребителям, где бы они не были, на любой платформе, которая имеет смысл, со временем, – сказал функционер.

Поэтому, пользователям ПК следует запастись терпением, ведь даже если GTA 6 выйдет осенью 2025 года, как планируется сейчас, то на компьютерах проект Rockstar появится существенно позже.